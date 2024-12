Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 12 december 06.00 uur door Stefan van der Gijze

VANDAAG GRIJS | MORGEN KANS OP WAT ZON

We zijn vandaag nog niet van het grijze weer af en kan er soms een drup motregen vallen. De temperatuur bereikt maximaal een graad of 6 en de wind komt uit het noordoosten en kan soms matig zijn met een windkracht 3.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en is het droog. De wind zoekt de oosthoek op en zal zwak tot matig zijn. De temperatuur daalt niet verder dan 2 of 3 graden.

Morgen is het in de ochtend nog altijd grijs, in de middag komen opklaringen vanuit het zuidoosten dichterbij en kan de zon doorbreken. Het blijft droog bij maxima rond 3 graden en daarmee is het koud voor de tijd van het jaar. De wind is zwak tot matig uit het oosten.

Zaterdag gaat het vanuit het noordwesten regenen bij maxima rond 6 graden. Zondag is er nog kans op een bui. Het wordt zachter met op maandag weer dubbele cijfers van 10 of 11 graden.