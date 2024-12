Lokaal Betrokken start meldpunt voor woningen in slechte staat

STADSKANAAL – Naar aanleiding van de schriftelijke vragen die vorige week zijn gesteld door Lokaal Betrokken over de slechte staat van de woningen aan de Oranjestraat, heeft de partij veel meldingen binnen gekregen over de slechte staat van woningen van de woningbouwcorporatie in de gemeente Stadskanaal. Daarom is Lokaal Betrokken een meldpunt gestart waar de inwoners hun klachten over hun huurwoning kunnen melden.



Fractievoorzitter Harma Zwiers zegt hierover: “Het probleem is groter dan alleen de Oranjestraat gezien de vele meldingen die we hebben gekregen. Inwoners van de gemeente Stadskanaal wonen in beschimmelde, vochtige woningen waardoor de volksgezondheid en leefbaarheid in het geding is. Hier heeft ook de gemeente een rol in.”

Raadslid Jelmer van der Veen vult aan: “We gaan een dossier opbouwen zodat we hiermee een vuist kunnen maken richting het gemeentebestuur om hier iets aan te doen, zodat het gemeentebestuur op zijn beurt weer een vuist kan maken bij de woningbouwcorporatie met dit dossier onder de arm. De situatie is schrijnend, er ligt natte kleding in de kast, beddengoed is vochtig, het waait in de woningen, er moet echt heel snel iets gebeuren.”



Gezien de urgentie heeft de partij een meldpunt opgezet. Inwoners van de gemeente Stadskanaal kunnen hier hun klachten doorgeven en beeldmateriaal bijvoegen, zodat de partij een dossier kan opbouwen over de staat van de woningen. Lokaal Betrokken zal contact opnemen met de inwoners die een klacht hebben ingediend om te bespreken welke stappen er worden gezet. Inwoners kunnen een klacht over hun huurwoning indienen op www.lokaalbetrokken.org.

Lokaal Betrokken