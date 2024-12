Nachtsafari tijdens WILDnights in WILDLANDS

EMMEN – Van 21 december 2024 tot en met 5 januari 2025 is WILDLANDS Adventure Zoo Emmen ook in de avonduren geopend tijdens de zevende editie van WILDnights.

Tijdens de kerstvakantie kunnen bezoekers na zonsondergang in het donker een sfeervol verlicht dierenpark beleven. Voor het eerst rijdt tijdens WILDnights de Serenga Safari (truckride over de savanne) in het donker. Ook keren ‘oude bekenden’ terug, zoals de fonteinshow Serenga Fountains, boottocht in het donker en de spectaculaire licht- en lasershow op het Mondiala Plein. Net als vorig jaar zal deze meerdere keren per avond draaien, zodat jong en oud hiervan kunnen genieten. De muurprojectie in het olifantenverblijf is volledig vernieuwd en de blacklight-route met verlichte fantasiefiguren in Jungola is dit jaar opnieuw uitgebreid. Op diverse plekken in het park zijn foodpleinen met foodtrucks, waarbij voor het eerst ook het deel bij de Bavianenarena als gezellig plein met onder andere livemuziek wordt ingericht.

Met de komst van de Serenga Safari in het donker tuigt WILDLANDS een compleet nieuwe attractie op. Niet eerder is er ’s avonds gereden met de safaritrucks. De savannedieren zullen de avonden op stal staan, maar omdat in dit deel van het dierenpark het tegengaan van stroperij centraal staat (WILDLANDS steunt al jaren Save The Rhino International), hebben de makers van de attracties hier een spannende verhaallijn voor het hele gezin voor bedacht.

Voor het eerst is er overal in het park wat te doen. In Jungola draait om fantasie van de kinderen, beleving en kleur, in Serenga spanning, muziek en samenkomen op de foodpleinen, in Nortica zijn de dieren, zoals ijsberen, pinguïns, zeeleeuwen én zeehonden te zien. WILDnights is van 21 december t/m 5 januari dagelijks van 16.00 tot 21.00 uur, behalve op 25 december, 31 december en 1 januari. Reguliere dagbezoekers kunnen deze hele periode aan het eind van de dag ook blijven om WILDnights mee te maken.

Meer informatie via www.wildnights.nl

