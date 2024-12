OBS De Vlinder in Ter Apel slaagt op alle onderdelen inspectie

TER APEL – De Onderwijsinspectie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een steekproefonderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Daarvoor hebben ze verschillende scholen in Nederland bezocht en beoordeeld. OBS De Vlinder in Ter Apel was één van die scholen. De school haalde op alle onderdelen een voldoende. De kwaliteit van het onderwijs is daar in ieder geval in orde!

Resultaten

Op 24 september 2024 bezocht de Onderwijsinspectie De Vlinder. De inspectie beoordeelde de school op de onderdelen: visie, ambitie en doelen. Onder doelen vallen het onderwijsproces, de veiligheid op school en de onderwijsresultaten. Op al deze onderdelen is de school geslaagd! In het rapport staat onder andere: “De leerkrachten zetten zich in om leerlingen te stimuleren en uit te dagen op een manier die passend is bij de kenmerken van bijvoorbeeld hoogbegaafdheid. Ook werkt het team aan het verhogen van de veiligheidsbeleving en het pedagogisch klimaat. De leerlingen voelen zich gezien en begrepen en de school zorgt er voor dat zij weten wat er van hen verwacht wordt.”

Groot compliment

De school heeft geen herstelopdracht gekregen en kan doorgaan op de huidige weg. Directeur Anita Klompsma-Bolk van De Vlinder: “We wisten dat we goed bezig waren. Dat dit ook in de waardering van de inspectie tot uiting komt, is een groot compliment voor onze school en met name voor het schoolteam. Het is mooi om te lezen dat onze leerlingen boven verwachting goed scoren op de toetsen. En dat de ingestoken weg naar een prettig positief klimaat en een veilige school merkbaar is in de school.”

