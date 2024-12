Opbrengst  oliebollenactie eetcafé De Leeuw Wedde voor Wensambulance Noord-Nederland

WEDDE – De opbrengst van de jaarlijkse oliebollenactie van eetcafé De Leeuw in Wedde gaat dit jaar naar Wensambulance Noord-Nederland. De Wedder horecagelegenheid werkt hierbij samen met Team Wens Marathon en Damkat Oliebollen Groningen. Iedereen kan bij De Leeuw oliebollen met of zonder krenten, appelflappen en appelbeignets bestellen. Eenderde deel van de opbrengst gaat via Team Wens Marathon naar het goede doel.

Uitbaatster Diane Wezeman bracht onlangs samen met coördinator Johannes Houwen van Team Wens Marathon een bezoek aan haar oliebollenleverancier Damkat in Groningen. “Damkat is elk jaar tijdens de Lichtweek een week lang in Wedde te vinden. Ook bakt dit bedrijf elk jaar de oliebollen met en zonder krenten, appelflappen en appelbeignets voor onze verkoop bij de jaarwisseling”, vertelt zij. “Samen zijn wij tot een prachtige opzet gekomen. Mede dankzij een geweldig mooie geste van Damkat gaat van elke euro opbrengst 33,3 cent naar de Wensambulance”, gaat zij verder.

Team Wens Marathon

Eetcafé De Leeuw is sponsor van het eerste uur van Team Wens Marathon. Deze hardloop- en wandelorganisatie zet zich in voor Wensambulance Noord-Nederland, onder meer met een gesponsord loopteam en de organisatie van activiteiten zoals een bijna jaarlijks wandel- en hardloopevenement: “Volgend jaar is er weer een evenement, dit jaar helaas niet. Toch wilde ik graag een mooie activiteit houden voor dit prachtige goede doel.”

Wensambulance Noord-Nederland

Coördinator Johannes Houwen van Team Wens Marathon is bijzonder blij met de actie van eetcafé De Leeuw: “Wij zetten ons in om zo veel mogelijk geld voor Wensambulance Noord-Nederland in te zamelen. Dat doen wij door in een gesponsord shirt te lopen, door persoonlijke sponsoring voor bijvoorbeeld marathons, maar ook door omlijstende activiteiten te organiseren. Zo zamelen wij tot eind volgend jaar bierdoppen en andere kroonkurken in voor dit goede doel. Inmiddels hebben wij twintig inzamelpunten van Emmen tot Delfzijl. Hierbij werken we samen met Strockmeijer Containerverhuur in Alteveer, die belangeloos de inzameling regelt. Zo komt elke cent die wij inzamelen ook daadwerkelijk ten goede aan de Wensambulance, er blijft niks aan de strijkstok hangen.”

Vrijwilligers

Bij de uitvoering van de oliebollenactie krijgt het team van eetcafé De Leeuw hulp van de vrijwilligers van Team Wens Marathon. Zo worden er in Wedde, Vriescheloo, Blijham, Wedderveer, Bellingwolde en Vlagtwedde huis-aan-huis bestelformulieren verspreid. Wie geen bestelformulier in de bus krijgt, maar toch wil bestellen, kan dit doen via de Facebookpagina van eetcafé De Leeuw of tijdens openingstijden telefonisch via (0597) 522 295. Bestellen kan tot 28 december 22.00 uur. De bestelde oliebollen zijn af te halen bij eetcafé De Leeuw op oudejaarsdag dinsdag 31 december van 11.00 tot 14.00 uur.

JJ Ten Have