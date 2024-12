Politie verricht meerdere aanhoudingen tijdens drugsacties rondom de Nieuwstad in Groningen

GRONINGEN – De politie heeft op maandag 9 en dinsdag 10 december in en rondom de Nieuwstad in Groningen acties gehouden die zich richtten op aanbieders en afnemers van verdovende middelen. Deze acties dragen bij aan de integrale aanpak onder regie van de gemeente, die de komende periode in dit gebied wordt uitgerold. Dit naar aanleiding van de drugsoverlast en daaruit voortvloeiend onveiligheidsgevoel van onder meer ondernemers en wijkbewoners.

Tijdens de acties zijn zeven personen aangehouden op verdenking van handel in drugs, waaronder één minderjarige. Daarnaast is één persoon aangehouden op verdenking van het bezit van een handelshoeveelheid drugs. Een persoon blijft voorlopig vastzitten vanwege een openstaande straf.



Samenwerking

De politie heeft de acties uitgevoerd na signalen van drugsoverlast en daaruit voortvloeiend onveiligheidsgevoel vanuit onder meer ondernemers en wijkbewoners. Daarnaast hebben er meerdere geweldsincidenten plaatsgevonden in dit gebied. De acties zijn gericht op het tegengaan van drugsoverlast en (gewelds)incidenten. Dit heeft de prioriteit van zowel de politie als de gemeente. De acties zijn uitgevoerd in samenwerking met de Douane, handhavers van de gemeente en het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (RIEC).



Daarnaast is de politie scherp op ‘dealgedrag’, zoals het hebben van korte contactmomenten met afnemers van drugs. Zeventien afnemers van drugs zijn aangehouden nadat zij contact hebben gehad met de personen die verdacht worden van handel in drugs. Na verhoor zijn zij heengezonden. Tijdens de acties zijn diverse handelshoeveelheden harddrugs en contante geldbedragen aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen.



Melden heeft altijd zin

Als u iets verdachts ziet of hoort, meld dit dan bij ons. Denk aan personen die ergens rondhangen en snel iets uitwisselen met voorbijgangers. Woningen of voertuigen waar mensen steeds iets afhalen of juist iets komen brengen, soms op gekke tijden. Melden heeft altijd zin: ook als u niet zeker weet of u het goed gezien of gehoord heeft. Samen zien en horen we namelijk veel meer en deze informatie kan zeker waardevol voor ons zijn.



Bij een acute situatie kun je 112 bellen. Anders kun je je tips en informatie ook doorgeven via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. We onderzoeken meldingen altijd voordat we actie ondernemen.

Politie Groningen