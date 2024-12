Ruim 2 miljoen voor aanpak verkeersveiligheid in gemeenten

GRONINGEN – Groninger gemeenten gaan opnieuw aan de slag om de veiligheid op hun wegen, fietspaden en voetpaden te verbeteren. De provincie stelt € 2,2 miljoen subsidie beschikbaar voor 19 projecten verdeeld over alle gemeenten.



De meeste gemeenten nemen maatregelen om de snelheid van autoverkeer terug te dringen in de bebouwde kom. Bijvoorbeeld door de weg anders in te richten of door de maximumsnelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur. Ook voor fietsers is veel aandacht, met nieuwe fietsoversteken, bredere fietspaden en een duidelijke plek voor de fiets op de rijbaan. Rond de basisschool in Bad Nieuweschans wordt een onveilige verkeerssituatie aangepakt. De gemeenten Pekela en Veendam sparen voor een groot project dat later wordt uitgevoerd.



Aandacht voor de voetganger

Voor het eerst deden gemeenten een specifieke aanvraag voor de voetganger. In Hoogezand worden fietsers en voetgangers straks gescheiden tussen de sportvelden en de middelbare school. In Vlagtwedde krijgen voetgangers een veilige plek langs een weg die ze nu nog delen met overig verkeer. In Loppersum komt een apart trottoir bij een spoorwegovergang.



Bekijk het overzicht van alle projecten en budgetten per gemeente.



Minder ongevallen

“Net als vorig jaar hebben alle gemeenten een aanvraag bij ons ingediend en ook subsidie gekregen”, aldus gedeputeerde Johan Hamster. “Iedereen die deelneemt aan het verkeer wil graag veilig op de bestemming komen. Samen met gemeenten doen we er zoveel mogelijk aan om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Deze projecten dragen daar aan bij.”



Gemeenten betalen mee

De gemeenten dienden de projecten zelf in en betalen minimaal de helft van de projectkosten. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het plan en de uitvoering. Veel projecten gaan in 2025 van start en moeten binnen vijf jaar klaar zijn. Waar het kan worden de werkzaamheden gecombineerd met ander onderhoud. Dit scheelt extra kosten en verkeersstremmingen.



Volgend jaar weer subsidie

Ook in 2025 kunnen gemeenten weer een subsidieaanvraag doen voor verkeersveiligheid. Er is € 2 miljoen beschikbaar met een subsidieplafond per gemeente. Meer informatie over de regeling staat op de website van de provincie Groningen.

