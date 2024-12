Schier wonen: de nieuwe woonvisie voor Westerwolde

WESTERWOLDE – Schier wonen. Het is de titel van de nieuwe woonvisie van de gemeente Westerwolde die gisteravond door de gemeenteraad werd vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente er de komende vijf jaren voor wil zorgen dat iedereen die dat wil, op een fijne manier kan wonen in Westerwolde. De visie legt de focus op het bouwen van nieuwe woningen en het verbeteren en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Zo speelt de gemeente in op de veranderende woningmarkt.



Een veranderende woningmarkt

De afgelopen jaren is de woningmarkt sterk veranderd. De woningprijzen en bouwkosten stegen en de

wachttijden voor sociale huurwoningen namen toe. Er zijn op dit moment te weinig woningen om iedereen die in Westerwolde wil blijven of komen wonen een plek te bieden. In de nieuwe woonvisie staat

betaalbaarheid daarom centraal in de nieuwbouwopgave. Er wordt ingezet op:

Minimaal 30% sociale huurwoningen.

Minimaal 10% tot 20% goedkope koopwoningen (tot € 250.000).

Minimaal 10% tot 20% betaalbare koopwoningen (tot € 390.000).



Om betaalbare woningen te realiseren, zet de gemeente in op efficiënt gebruik van de ruimte. Daarom

worden toekomstige woningen en kavels kleiner. Dit sluit aan bij de situatie van jonge starters en senioren en draagt zo bij aan doorstroming op de woningmarkt.



Nieuwbouw én aandacht voor bestaande woningen

Er moeten minstens 441 extra woningen worden gebouwd. Westerwolde wil ruimte bieden voor

woningbouw, passend bij de omgeving. Ook bestaande woningen vormen een grote uitdaging. Een deel is kwetsbaar door achterstallig onderhoud. Kopers en woningeigenaren worden ondersteund bij de verbetering van hun huis als zij hier moeite mee hebben. Zo kan een coach helpen de juiste subsidies aan te vragen, liefst in combinatie met verduurzaming.



Durven loslaten en kansen benutten

De gemeente kiest bewust voor een open en uitnodigende houding. Initiatiefnemers krijgen de ruimte om woningbouwplannen te ontwikkelen, zolang deze passen in de omgeving en het woonbeleid. Binnen deze kaders is ook ruimte voor nieuwe woonvormen. Denk aan splitsing van woningen, hofjes en pré-

mantelzorgwoningen. En op momenten dat er minder huizen gebouwd worden dan nodig is, zal de gemeente extra stimuleren. Bijvoorbeeld door eigenaren van grond te benaderen en in gesprek te gaan over de mogelijkheden.



Samen werken aan wonen

De woonvisie is tot stand gekomen door in gesprek te gaan met inwoners, ondernemers, dorpsraden,

woningcorporaties en huurdersvertegenwoordiging. Zij leverden onder andere input via een digitale enquête,gedeeld via de regiobladen, dorpsbladen en op social media. Maar ook via interviews en in totaal zeven dorpsavonden werd waardevolle informatie opgehaald. Wethouder wonen, Harm-Jan Kuper, benadrukt: “Westerwolde is een bijzondere plek om te wonen. De combinatie van rust, ruimte en de karakteristieke dorpskernen maakt onze gemeente uniek. In aanloop naar deze woonvisie voerden we veel gesprekken met inwoners. Hun wens om in hun eigen dorp te blijven wonen, raakt me. Het onderstreept onze verantwoordelijkheid om passende woonruimte te bieden voor iedereen, ondanks de groeiende vraag naar woningen.” Inwoners en andere partijen die een pand of grond hebben en kans zien voor woningbouw, worden opgeroepen contact op te nemen met de gemeente Westerwolde om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan door te mailen naar gemeente@westerwolde.nl

Gemeente Westerwolde