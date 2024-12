Uniek theaterconcert ‘Oaventuren’ Marlene Bakker Stadsschouwburg

GRONINGEN – Op zaterdag 28 december verzorgt Marlene Bakker, samen met haar band én blazerssectie, een optreden in de Stadsschouwburg te Groningen. Zij brengt dan liedjes van haar albums RAIF en Oaventuren ten gehore.

Laat je meevoeren in een unieke luisterervaring over de magie van het noorden en waar het aardse Gronings naadloos aansluit op de hedendaagse indiefolk/pop.m“As n pad zo dudelk is, run ik zo haard as ik kin noar die.”

Singer-songwriter Marlene Bakker zit vol verlangen, romantiek en… Oaventuren, zoals de titel van haar nieuwste album luidt. Het is haar tweede in het Gronings en de opvolger van Raif (2018), dat haar de streektaalprijs opleverde, evenals shows op Noorderslag en festival Grasnapolsky, het voorprogramma van Daniël Lohues en twee theatertournees. Ieder loepzuiver nieuw lied laat zich luisteren als de tranentrekkende slotscène van een film. Melancholisch, menselijk, intiem en stevig in de Groningse grond geaard, reikt ze je de hand en vraagt ze je om met haar mee te gaan, het liefst in slow-motion.



Uniek theaterconcert in de Stadsschouwburg

Samen met haar band bestaande uit gitarist Bernard Gepken, bassist Reyer Zwart, toetsenist Neil Foreman en drummer Micha Porte zal ze eigen favorieten en minder vaak live gespeelde nummers van mijn beide albums RAIF en Oaventuren spelen. Het belooft een uniek concert te worden waarin de liedjes speciaal voor deze avond worden ondersteund door de warme koperklanken van Jos van de Heuvel (trombone), Robert-Jan Looysen (hoorn) en Jan Kooper (saxofoon).



Over Marlene Bakker

Marlene Bakker is een opvallende verschijning in het indiefolk/pop circuit. Met haar prachtige stem en landelijk veelgeprezen albums heeft ze inmiddels een geheel eigen plekje binnen de Nederlandse muziekscene weten te veroveren. In 2018 was ze verantwoordelijk voor een van de mooiste albums van dat jaar volgens Frits Spits (De Taalstaat), het landelijk veelgeprezen Raif. “Meesterlijk debuut dat de streektaal met eigentijdse pop een impuls geeft”, schreef Dagblad van het Noorden in een vijfsterrenrecensie. Ook haar langverwachte tweede album Oaventuren is opnieuw lovend ontvangen. Zo schreef Eric Scipio van Domburg in een 4½ sterren recensie voor Heaven Magazine; “Oaventuren is een schitterende plaat geworden met twaalf gevarieerde topliedjes die zich kunnen meten met alles wat uit het buitenland komt.”

Dit najaar tourde Marlene opnieuw met haar muziekvoorstelling Oaventuren dat ook landinwaarts zeer positief werd ontvangen.

” Marlene Bakker is een innemende podiumpersoonlijkheid die met haar mooie net-niet-breekbare stemgeluid het hele optreden moeiteloos draagt. De liedjes van Marlene Bakker kenmerken zich door een zekere kwetsbaarheid, en die wordt het hele optreden geen geweld aangedaan. Hier geen hinderlijk geklets tijdens de muziek maar gewaardeerde aandacht en een ovationeel applaus. ” (Harmen Boerwinkel, Meppeler Courant)

Ook zij die het Gronings niet machtig zijn, worden geraakt door de filmische sfeer, vol verlangen, weemoed en romantiek.

” Wat is dit níét normaal mooi..! ” (Daniël Lohues)

” Check dit! Prachtig hoe zij het Gronings verklankt! ” (Nynke Laverman)

“ Er spreekt veel liefde uit de songs. Liefde ook voor de taal. Sommige woorden in het dialect zijn krachtiger dan in het Nederlands. De verbindende, openhartige verhalen van Marlene tussen de songs geven de nummers een extra lading. In de optelsom was het voor de muziekavonturier een boeiende avond. ” (Meppeler Courant).

Klik HIER voor meer informatie

Marlene Bakker