Verdachte aangehouden voor seksuele uitbuiting van vrouwen

NOORD-NEDERLAND – Het Team Mensenhandel van de eenheid Noord-Nederland heeft na een uitvoerig onderzoek een verdachte aangehouden. Hij wordt verdacht van het seksueel uitbuiten van vrouwen en witwassen.

Er kwam informatie bij het Team Mensenhandel waaruit bleek dat een aantal vrouwen vermoedelijk online voor seksuele diensten werden aangeboden. Dit gebeurde vanuit en op meerdere plekken in Nederland. Het onderzoek leidde naar een 30-jarige man uit Zwolle. De man is afgelopen maandag in Amsterdam door de ondersteuningsgroep van Noord-Nederland aangehouden. Hij is overgebracht naar Groningen en wordt verhoord over zijn betrokkenheid bij de uitbuiting en witwassen. Er zijn diverse zoekingen gedaan, waarbij onder andere een auto, luxe goederen, telefoons en laptop’s in beslag zijn genomen.



In zijn bijzijn waren op dat moment twee vrouwen. Het is onduidelijk of zij slachtoffer zijn (geworden) van strafbare feiten. Uiteraard gaan we met hen in gesprek en is er voor hen professionele hulp ingeschakeld.

Signalen van uitbuiting

Informatie van omwonenden of familie en vrienden van mogelijke slachtoffers is enorm belangrijk in onderzoeken naar mensenhandel. Zij merken vaak als eerst de signalen op die (kunnen) wijzen op bijvoorbeeld illegale prostitutie. Het is van belang deze informatie te delen met de politie, op die manier kunnen we deze vorm van criminaliteit aanpakken en slachtoffers helpen om uit mogelijke benarde situaties te komen.

Politie Groningen