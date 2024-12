Voorschoolse educatie in Oldambt blijft doorgaan

OLDAMBT – Peuters met een indicatie in de gemeente Oldambt kunnen ook in 2025 naar de voorschoolse educatie. Dit blijft mogelijk, ondanks dat Stichting Peuterwerk Oldambt stopt. De gemeente Oldambt heeft veel geprobeerd om een soepele overgang voor peuters en hun ouders te krijgen. Dit is helaas niet gelukt in de vorm van een overname van alle locaties. Toch is er goed nieuws: een deel van de locaties wordt overgenomen, en op andere plekken komt een nieuwe organisatie die de voorschoolse educatie verzorgt.

Wethouder Jurrie Nieboer van Onderwijs en Jeugd: “Wij vinden het erg jammer dat Stichting Peuterwerk stopt. Het huidige contract mocht niet meer verlengd worden. Als gemeente hebben we ons best gedaan om alles goed te regelen, zodat kinderen en ouders hier zo min mogelijk last van hebben. Organisaties die al in onze gemeente kinderopvang boden, starten nu met voorschoolse educatie. Daar zijn we blij mee. Daardoor kunnen peuters met een indicatie voor een voorschoolse educatie nog steeds een zo goed mogelijke start maken op hun basisschool.”

Wat gaat er gebeuren?

Meerdere lokale, al bekende organisaties zijn op dit moment druk bezig om zo snel als kan aan alle peuters voorschoolse educatie te bieden. Ouders kunnen nu al wel contact met hen opnemen om afspraken te maken.



De locaties

Bad Nieuweschans

De Witte Tovertuin

Beerta

KiWi

Finsterwolde

KiWi Bouwsteen

Oostwold

Kinderopvang Oldambt

Scheemda

KiWi De Zwerm

Kinderopvang Oldambt

Westerlee

De Witte Tovertuin

Winschoten

IKC St. Vitus

KiWi Beukenlaan

KiWi Kleine Dollard

KiWi Waterlelie

KiWi Zaanstraat

Poppiez

Gemeente Oldambt