Bert Kraan stopt met de Koopavondoptredens

VEENDAM – De 86-jarige Bert Kraan stopt met de organisatie van de Koopavondoptredens. “Ik heb het 20 jaar gedaan het is mooi geweest en nu tijd om te stoppen” aldus Kraan na afloop van de donderdagavond gehouden Koopavondconcert. Een staande ovatie van het aanwezig publiek als waardering volgde.

“Uiteraard werken we geplande koopavondconcerten af en gaan we de Highlights die voor 25 & 26 januari gepland staan nog doen, maar dan is het over en uit”. Kraan wil samen met zijn vrouw Enga die hem altijd assisteerde van de vrije tijd genieten.

In de afgelopen 20 jaar kregen veel koren, orkesten, solisten en bands uit de wijde regio de afgelopen jaren op de donderdagavond een plek op het podium in de foyer van vanBeresteyn. De gratis toegankelijke koopavondconcerten werden wekelijks goed bezocht. Naast de wekelijkse optredens is het éénmaal per seizoen een weekend lang feest! Tijdens de Highlights Koopavondconcerten treden allerlei artiesten op die de afgelopen tijd hebben geschitterd tijdens de koopavondconcerten. Zowel in de foyer als in de theaterzaal in vanBeresteyn.

Kor Kuiper was vanaf de eerst dag Kraan zijn geluidtechnicus. In het begin was er nog geen podium en werd er op de vlakke vloer gespeeld met links en rechts een spotje om de artiest in het licht te zetten. Er was een beperkte geluidsinstallatie. Naarmate de jaren verstreken zorgde Kuiper voor een podium en werd er een lichtinstallatie opgehangen en nog later ook een beamer met scherm om plaatjes op de achtergrond te laten zien.

Kuiper vindt het erg jammer dat er een eind komt aan de koopavondconcerten in het voorjaar en najaar maar begrijpt wel dat er ook een moment van stoppen komt. “We maken de 20 jaar zo’n beetje rond, een waardig moment om Bert Kraan zijn rust te gunnen”.

Bron en foto’s: Peter Panneman