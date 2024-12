Damesteam Volop’69 ook woensdagavond ongeslagen

OUDE PEKELA – Gisteravond konden de dames van volleybalvereniging Volop ’69 met een overwinning op Peize wederom vijf punten bijschrijven op de ranglijst.

Het eerste damesteam van Volop speelt al jaren in de eerste klasse, waarin het steevast bovenin meedoet. Dit seizoen vallen onder leiding van de nieuwe trainer Koos van Delden de puzzelstukjes nog meer op hun plek. Sterker nog, het team staat ruim bovenaan en verloor dit seizoen nog geen enkele set. Woensdagavond kwam runner-up Peize op bezoek. Hoewel het team het zonder Esther Hulsebos (ziek) moest doen, waren de dames gedreven om hun ongeslagen status te behouden.

Daar waar het team de afgelopen wedstrijden weinig weerstand kreeg, was dat tegen Peize duidelijk anders. Beide teams stonden verdedigend hun mannetje en dit leverde lange rally’s op. Het werd dan ook een gelijkopgaande strijd, maar de Pekelder aanvalspower van Jasmijn Koops en Aniek Hulzebos maakte met name aan het eind van de eerste set het verschil: 25-23.

Ook in de tweede set ging het in eerste instantie gelijk op, maar de Pekelders kregen steeds beter in de gaten hoe de lange middenblokkering van Peize omzeilt moest worden. Volop staat zelf ook bekend om hun ijzersterke middenaanval en dat kwam woensdagavond geregeld goed uit de verf. Zo werd de omloopbal veelvuldig gespeeld en gescoord. Daphne Kaman en Britt Meis sloegen mooie punten binnen en dan te bedenken dat de langste middenaanvalster, Tamara van Dijk, nog niet eens binnen de lijnen stond. Met overtuiging werd dan ook de tweede set binnengesleept: 25-17.

Daar waar we vaak tactische balletjes van Denise Scholtens gewend zijn, nam woensdagavond Demi Jannenga deze rol op zich. Met name in de derde set werden de gaten in het verdedigingssysteem van Peize bloot gelegd. Zelf vochten de meiden ook voor iedere bal en zonder het spannend te maken, trok het team ook de derde set relatief eenvoudig over de streep: 25-16.

De overwinning was dus al binnen, maar zonder setverlies de winterstop ingaan zou een unieke prestatie zijn. De dames bleven dus scherp en fanatiek volleyballen. Toch ging het ook de laatste set lang gelijk op. Pas aan het eind van de set met Daphne Kaman op surf maakten de meiden het verschil. Vanuit een sprongset-up van Carmen Sijsling wist Britt Meis vervolgens de laatste bal van de wedstrijd binnen te slaan: 25-19.

Door de 4-0 overwinning konden de dames wederom vijf punten bijschrijven op de ranglijst. Dit betekent dat ze met 45 punten uit negen wedstrijden fier aan kop staan. Na de winterstop gaan de dames proberen om deze knappe prestatie een vervolg te geven, maar in de wandelgangen wordt er al gesproken over een naderend kampioenschap. Iets wat historisch gezien erg bijzonder zou zijn.

Verslag Volop ’69

Foto’s: Fred Stötefalk