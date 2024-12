Dorpscoöperatie en college op één lijn over aanpak bruggen

PEKELA – Dorpscoöperatie Pekela en het college van B&W van de gemeente Pekela zijn eruit over de aanpak van de bruggen. Na constructief overleg is een manier bedacht waarmee de dorpscoöperatie en de gemeente samen de bruggen gaan vernieuwen en renoveren. Voor de gemeente betekent het de grootste investering in de geschiedenis.



Op dinsdag 17 december wordt tijdens een inforaad deze zogeheten visie voor het Pekelder Hoofddiep 2040 uit de doeken gedaan. De visie is tot stand gekomen met inbreng van inwoners en ingenieursbureau Sweco. Hierin staan uitgangspunten voor de omgeving van het diep en welke bruggen er gerenoveerd, vernieuwd of verwijderd worden. Het uitgangspunt is om tenminste 26 bruggen van de 34 bruggen te behouden. Over vier bruggen zijn nog gesprekken gaande met het waterschap en de provincie. Vijf bruggen worden door de gemeente compleet vernieuwd.



Ook de dorpscoöperatie presenteert haar plannen tijdens de inforaad. Het is de bedoeling dat de dorpscoöperatie uitvoer gaat geven aan het renoveren, beheren, bedienen en onderhouden van de bruggen in Pekela. Ook gaat zij zelf twee van de in totaal zeven nieuwe bruggen bouwen en onderhouden. Daarbij wordt ook het bedrijfsleven en daar waar mogelijk het regionale onderwijs betrokken.



Begin 2025 neemt de gemeenteraad een besluit over de plannen.

Gemeente Pekela