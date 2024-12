Duovorm E-tail Group uitgeroepen tot Veendammer Onderneming van het jaar 2024

VEENDAM – Duovorm E-tail Group is uitgeroepen tot Veendammer Onderneming van het jaar 2024. Dit werd op vrijdag 13 december bekend gemaakt tijdens een feestelijke eindejaarsbijeenkomst van de Veendammer Ondernemerscompagnie (VOC) in cultuurcentrum vanBeresteyn. De prijs werd overhandigd door oud-winnaar Appie Weij van Brouwhotel Parkzicht.

“Pedagogische en didactische aanpak”

Duovorm is gespecialiseerd in de online verkoop van producten op het gebied van tegelgereedschap, meubel- en interieurbeslag, scheepsbeslag en tuinbeslag. Het bedrijf werd in 2012 opgericht door Niels Ettema en Ferniand Vos, toen nog werkzaam als bouwleraren in het voortgezet onderwijs. In 2017 verlieten zij het onderwijs om zich te richten op hun bedrijf. In het juryrapport kwam naar voren: “Wat Duovorm onderscheidt, is hun pedagogische en didactische aanpak, iets wat onmiskenbaar voortkomt uit hun achtergrond in het onderwijs. Dit zie je terug in de manier waarop zij oog hebben voor hun medewerkers en oprecht kijken naar wie waar het beste tot zijn recht komt binnen de organisatie.”

Over de Veendammer Onderneming van het jaar 2024

De verkiezing Veendammer Onderneming van het jaar 2024 is een samenwerking tussen de Veendammer Ondernemerscompagnie (VOC) en de gemeente Veendam. Dit jaar werd de verkiezing voor het eerst weer georganiseerd, na een pauze van vijf jaar, onder andere vanwege corona.

