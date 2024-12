Eerbetoon aan Muddy Waters bij d’Rentmeester

VALTHERMOND – Voor de tweede keer dit jaar komt blues-icoon Robbert Fossen naar Valthermond. Waar hij eerst een Memphis Soul Stew bereidde in maart van dit jaar, keert hij op 28 december terug naar zijn grote passie: the blues! Deze avond staat geheel in het teken van blueslegende Muddy Waters!



The Muddy Waters Tribute Band wil geen kopie zijn van de oorspronkelijke Muddy Waters Band, maar is een eerbetoon aan de ‘Father of the Blues’ en is met name geïnspireerd door de jaren 70 shows en samenstelling van de band. Met een goede dwarsdoorsnede van het repertoire neemt The Muddy Waters Tribute Band het publiek mee in de sfeer en vibe van één van de belangrijkste, invloedrijkste en bekendste blues- artiesten ooit.



Award-winnend zanger/gitarist Robbert Fossen is de frontman van deze groep. Hij wist tot nu toe als enige Nederlander de finale te halen bij de prestigieuze International Blues Challenge in Memphis, alwaar hij Nederland vertegenwoordigde op het wereldtoneel. Robbert heeft inmiddels een behoorlijke staat van dienst en begeleidde diverse Amerikaanse artiesten op Europese tournees. De jongere, maar tevens award- winnende, harmonicaspeler in de band is Thomas Toussaint, die aan Robberts zijde de

‘Mississippi Saxophone’ laat schallen.



Het belooft een warme blues-night te worden op een koude winterdag in Valthermond.

Ben je d’R ook bij?

Praktische informatie:

Zaterdag 28 december

Zaal open: 19:30 uur

Start concert: 20:15 uur



www.drentmeester.nl

Elise Kerner