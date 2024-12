DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Papenburg

Vanmorgen om kwart voor tien vanmorgen is op de kruising van de Johannesstraße met de Ewaldstraße een 19 jarige fietser tegen een zwarte personenauto gebotst. Hij raakte lichtgewond. De bestuurder van de personenauto is doorgereden. De politie verzoekt hem en getuigen van het ongeval contact op te nemen via 04961-9260.

Meppen

Om negen uur woensdagavond is een onbekende automobilist in de berm van de Teglinger Straße beland. Hij reed ter hoogte van de afslag naar de Bramharer Weg over een groenstrook en botste vervolgens tegen een contactpunt en een bovenleidingmast van de Deutsche Bahn. Hierdoor liep het treinverkeer vertraging op. De automobilist is er vandoor gegaan. De politie verzoekt getuigen van het ongeval contact op te nemen via 05931/9490.

Surwold

Tussen 27 november en 12 december is bij een woning aan de Tulpenstraße ingebroken. De kamers werden doorzocht. Het is niet duidelijk wat er is gestolen. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961-9260.