Met kerstlichtjes versierde auto’s maken tour langs verpleeg- en ziekenhuizen

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 13 december 06.00 uur door Stefan van der Gijze

DROGE VRIJDAG | KLEINE KANS OP WAT ZON

De start van deze vrijdag is opnieuw grijs maar is het wel overal droog. Vanmiddag breekt mogelijk af en toe even de zon door, al lijkt de kans daarop niet heel groot. Het blijft de hele dag droog met vrij lage middagtemperaturen van 3 tot 4 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten.

Vanavond zijn er mogelijk een paar opklaringen en gaat het licht vriezen tot -1 of -2 graden. In de nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe en stijgt de temperatuur weer boven nul. De wind zoekt de zuidwesthoek op en waait zwak tot matig.

Morgen is een bewolkte dag met vanuit het westen af en toe regen. De wind waait matig uit het zuidwesten en draait later op de dag naar het westen tot noordwesten. De temperatuur loopt op naar 5 graden.

Zondag is er nog kans op een enkele bui en wordt het met een temperatuur van 8 graden al wat zachter. Op maandag behalen we weer de dubbele cijfers met 10 of 11 graden en is het overwegend droog met wat zon.