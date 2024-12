MUSSELKANAAL- Verstopt onder een stapel takken, in het bos in Musselkanaal, trof de politie een fatbike aan. Het lijkt erop dat de fiets daar recentelijk is achtergelaten.

De politie verzoekt de eigenaar zich te melden bij het politiebureau in Stadskanaal. Mocht u informatie hebben over de herkomst van de fiets of het vermoeden dat deze van u is, neemt u dan contact op via het algemene telefoonnummer van de politie: 0900-8844.