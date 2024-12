Round music Stadskanaal stopt

STADSKANAAL – Na jarenlang een begrip te zijn geweest in de regio gaat Round music stoppen met de muziekwinkel.



Het is een moeilijke markt, veel mensen kopen niet meer lokaal maar kijken op internet voor hun instrumenten en audio spullen. Het is ook moeilijk te concurreren met de prijzen van grote partijen en onze merken worden meer terughoudend na covid.



‘De lol is er een beetje vanaf. Toen mijn vader de winkel begonnen is in 1997 bestond internet nog bijna niet en gingen mensen lokaal naar hun winkel, maar in deze tijd staan ze in de winkel de prijzen te vergelijken met de concurrentie. Het besluit is niet heel moeilijk gemaakt. De winkel stopt, maar de muziekschool en de verhuur en installatie afdeling gaan gewoon door met dezelfde mensen en service als altijd. Ikzelf ga verder met een nieuw bedrijf op een andere plek, Het wordt iets heel anders, maar wat precies, dat laat ik graag nog even in het midden’, aldus Stijn Scheper.



De uitverkoop is al gestart. Ze verkopen alles met kortingen tot wel 80%. ‘We hebben al veel klanten mogen ontvangen. Veel vaste klanten waarvan wij horen dat ze het heel jammer vinden, want nog geen jaar geleden is een andere muziekwinkel in Stadskanaal ook gestopt en zo blijven er geen muziekwinkels meer over. Wij willen graag alle klanten bedanken voor de afgelopen jaren en nodigen iedereen nog 1x uit om langs te komen in de maand december elke vrijdag van 10:00 tot 18:00 en zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur’.



Stijn Scheper