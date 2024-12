Statenfracties D66 en SP roepen op tot actie: ‘Geen Gronings gas meer, ook niet uit de kleine velden’

GRONINGEN – De Statenfracties van D66 en de SP in de provincie Groningen vinden dat het college actie moet ondernemen tegen de besluiten die het ministerie heeft genomen rondom de kleine gasvelden in onze provincie. Daarom hebben zij een agenderingsverzoek ingediend om hierover volgende week in debat te gaan. Dit verzoek is door vele andere partijen in de Staten gesteund. Het gaat om de vergunningen die het ministerie heeft verlengd voor gaswinning in de kleine gasvelden Warffumerveld, Pieterzijl-Oost en Molenpolder. Dit heeft geleid tot grote onrust en onbegrip onder de inwoners van de provincie Groningen.

Met het besluit om de kleine gasvelden open te houden, wordt het vertrouwen van Groningers opnieuw op de proef gesteld. Wat de fracties betreft moet “Geen Gronings gas meer” ook daadwerkelijk betekenen dat er geen gas meer uit de bodem van Groningen wordt gehaald. Terwijl er op andere plekken gesproken wordt over de kansen van Nij Begun en een toekomst zonder gaswinning, lijkt dit besluit de deur open te zetten voor voortzetting van de gaswinning zoals deze altijd is geweest. Dat de gaswinning in het Warffumerveld, zoals het nu lijkt, zelfs een gedoogconstructie zonder vergunning wordt per 1 januari, is te bizar voor woorden.

De fracties delen de zorgen van inwoners en sluiten zich aan bij de oproep van gemeente Het Hogeland, zoals verwoord in hun motie vreemd van 25 september 2024. Zij vinden dat het cruciaal is dat de Staten een heldere positie innemen en de belangen van Groningen adequaat vertegenwoordigen. Ze willen dan ook dat het college alle mogelijke stappen gaat zetten om dit besluit aan te vechten.

De voortdurende onzekerheid over gaswinning en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de veiligheid, leefbaarheid en het vertrouwen in de overheid moet worden doorbroken. Alleen door transparantie, duidelijke besluitvorming en het daadwerkelijk beëindigen van gaswinning in de hele provincie, kan het vertrouwen van de inwoners mogelijk een beetje worden hersteld.

De Provinciale Statenfractie van D66