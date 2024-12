Stilte in het bos, of toch niet? Boswachtersblog van Jelka Vale

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een blog van Jelka Vale, boswachter bij Staatsbosbeheer in Westerwolde.

December is de maand waarin de natuur haar adem in lijkt te houden. De meeste bomen zijn kaal, hun takken schudden zachtjes in de koude wind. Het landschap is bedekt met een dunne laag rijp of soms met sneeuw. De lucht is helder en fris. Daarmee lijkt het alsof het hele bos zich heeft teruggetrokken voor de winter, maar schijn bedriegt. Als je goed oplet, ontdek je dat het juist ook een tijd van actie en voorbereiding is voor een aantal bosbewoners. Onder andere voor onze vrolijke vriend de eekhoorn!

De eekhoorn in actie

De eekhoorn is een van de meest iconische dieren in het bos, en zelfs in de winter blijft hij druk in de weer. Terwijl veel dieren in de kou hun energie sparen of zich verstoppen in hun holen, is de eekhoorn onvermoeibaar actief. In december begint hun paartijd, en dat zorgt voor extra drukte tussen de bomen.

Strijd in december

Die paartijd duurt tot februari, en dan nog een keer in mei en juni. De mannelijke eekhoorns zijn dan constant in beweging, op zoek naar vrouwtjes. Dit is de tijd waarin ze elkaar achtervolgen om de beste partner te vinden. De geur van de vrouwtjes, die in deze periode vruchtbaar zijn, trekt de mannetjes aan. Dat zorgt voor spannende achtervolgingen door de bomen! Het geluid van hun snelle bewegingen en luidruchtige gevechten is een typisch geluid in het bos deze tijd van het jaar.

Keuze van een partner

De vrouwtjes eekhoorns kiezen hun partner zorgvuldig. Ze letten op kracht en behendigheid, want deze eigenschappen helpen de jongen in de toekomst beter te overleven. De mannetjes die de meeste energie en vaardigheid tonen, winnen de gunst van het vrouwtje en krijgen de kans om hun genen door te geven aan de volgende generatie.

Overleven in de kou

Hoewel de eekhoorn nu druk is met de paartijd, blijft voedsel een belangrijke zorg. Ze hebben in de herfst grote voorraden noten en zaden verzameld, en goed verstopt in schorsspleten of onder een bed van bladeren. De dikke vacht van de eekhoorn wordt in de winter nog voller. Zo blijven ze goed beschermd tegen de kou, maar ze blijven alert. Want als het echt heel koud is blijft de eekhoorn in haar nest om energie te sparen. Toch blijven ze niet stilzitten. De eekhoorn blijft korte uitstapjes maken om haar voorraden bij te vullen, zelfs als het heel koud is.

Elk seizoen bijzonder

Als boswachter zie ik het bos elke dag veranderen. In de winter lijkt het soms rustig, maar schijn bedriegt. Veel dieren, zoals de eekhoorn, passen zich aan de omstandigheden aan en blijven actief, al is het in een ander ritme dan de rest van het jaar. De paartijd van de eekhoorn is een bijzonder moment in dit proces.

Dus, als je deze winter het bos in gaat, kijk wat vaker omhoog en luister goed. Wie weet zie je een eekhoorn hoog in de bomen, op zoek naar een partner of voedsel. De natuur is in deze tijd van het jaar misschien stiller, maar zeker niet volledig in rust. Elk takje dat breekt, elk geritsel in de struiken, het kan zomaar een eekhoorn zijn die zich voorbereidt op de toekomst! En dat maakt de natuur ook in deze maand zo bijzonder.

Boswachter Jelka