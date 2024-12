Vijftig kraampjes op de kerstmarkt in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Vanmiddag is in Partycentrum De Meet de kerstmarkt geopend.

Met zo’n vijftig kraampjes, waarin verenigingen, scholen en ondernemers allerlei (kerst gerelateerde) spullen aanbieden, is de sporthal bij Partycentrum De Meet omgetoverd tot een gezellige kerstmarkt. De markt werd vanmiddag geopend.

Nadat Stadsomroeper Jan Veen de markt had aangekondigd nam de voorzitter van Stichting Vijfmei het woord. Deze stichting is in 1973 onder de naam Stichting Comité 1973 opgericht. Voorzitter was toen mevrouw Remmy Kruijer. Later veranderde de naam in Stichting Vijfmei 1973. De heer Jan Koerts was van 2004 tot 2024 voorzitter. De huidige voorzitter is René Perton.

De vrijwilligers organiseren diverse activiteiten in Bellingwolde, zoals de Bevrijdingslunch, de intocht van Sinterklaas en elke twee jaar de kerstmarkt in Partycentrum De Meet. Deze kerstmarkt wordt nu voor de zesde keer gehouden. Ook hebben ze boeken over Bellingwolde uitgebracht, waaronder recentelijk ’t Bennewolster Ploatjesbouk, waarvoor je bij lokale ondernemers plaatjes kunt sparen. Het complete boek is vanaf vandaag ook op de kerstmarkt te koop. Fotograaf Freerk Boskers maakte belangeloos de recente foto’s voor het boek; de overige foto’s zijn door diverse personen en verenigingen beschikbaar gesteld.

Namens gemeente Westerwolde nam burgemeester Jaap Velema het woord. Hij opende de kerstmarkt ook vijf jaar geleden, in het eerste jaar dat hij hier burgemeester was.

Voorzitter van het eerste uur: mevrouw Remmy Kruijer was vanmiddag ook van de partij. Zij gaf de bestuursleden en vrijwilligers symbolisch een hoed met een pluim en benadrukte dat voor de verbondenheid met het dorp het belangrijk is vrijwilligerswerk te doen en lid van plaatselijke verenigingen te zijn.

Nadat oud-voorzitter Jan Koerts een korte toespraak had gehouden en er boeken en bloemen waren uitgedeeld was de kerstmarkt officieel geopend.

Vandaag is de markt nog tot negen uur te bezoeken. Morgen kunt u er van 10.00 tot 17.00 uur in terecht Naast de verkoop in de vele kraampjes is er een verloting en op beide dagen diverse optredens op het podium. Zie hiervoor het programma op een van de onderstaande foto’s.

Morgen verzorgt RTV Westerwolde van 9.00 tot 13.00 uur een live uitzending vanaf de markt.

Foto’s: Jan Glazenburg