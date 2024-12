Voortzetting Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren

Het MDT-netwerk is verheugd te melden dat de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) wordt voortgezet. Dankzij een constructieve samenwerking tussen oppositiepartijen CDA, ChristenUnie, SGP en JA21 en de coalitie is ingestemd met een jaarlijks budget van € 130 miljoen per jaar voor dit veelbelovende jongerenprogramma.



Meer dan een programma: een kans voor persoonlijke en maatschappelijke groei

MDT biedt jongeren een unieke kans om bij te dragen aan de samenleving, zichzelf te ontwikkelen en waardevolle ontmoetingen met anderen te hebben. Het is een concrete investering in de weerbaarheid van de jongeren en het versterken van de samenleving. Een uniek programma voor alle jongeren in Nederland.



Veel jongeren reageren enthousiast op dit goede nieuws. MDT-deelnemer Robert vertelt:

“Ik was heel erg op zoek naar mijzelf. Door maatje te worden van Bas kon ik hem helpen en heb ik een waardevolle vriendschap opgebouwd. MDT heeft mij heel erg geholpen in mijn ontwikkeling, maar ook meer vertrouwen in de samenleving gegeven. Dat MDT doorgaat en andere jongeren deze kans biedt, vind ik geweldig. We hebben elkaar nodig.”



Duurzame financiering en een brede aanpak

Het besluit om de financiering van MDT door het Rijk te continueren biedt de kans om het programma voort te zetten, duurzaam te organiseren en financieren. “Een lange termijn investering echter, gedragen door alle sectoren – van welzijn, onderwijs, gemeenten, bedrijven, provincies, fondsen en Rijksoverheid, – is essentieel om MDT verder te verankeren in de maatschappij. Juist nu is het moment voor deze partijen om zich te committeren” zegt Eelke Dekens namens de stuurgroep van het MDT-Netwerk. “Stabiliteit en continuïteit zijn essentieel om ervoor te zorgen dat jongeren ook in de toekomst toegang hebben tot deze waardevolle kansen. Uit onderzoek blijkt dat verbinding in de samenleving steeds minder vanzelfsprekend is. Met MDT bouwen jongeren vandaag actief aan de samenleving van morgen door juist die verbinding met anderen te versterken.”



Wij danken alle betrokken partijen en specifiek de jongeren die zich in de afgelopen periode hebben ingezet voor hun steun, inzet en vertrouwen in MDT als krachtig instrument voor maatschappelijke impact en persoonlijke groei van jongeren.



Stuurgroep Netwerk-MDT