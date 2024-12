Bezoekers beleven park als nooit tevoren tijdens evenement ‘Licht op Fraeylema’

SLOCHTEREN – ‘Licht op Fraeylema’ is een nieuw winterevenement op de Fraeylemaborg. Wandelend langs fascinerende lichtkunst beleven bezoekers de borg en het park als nooit tevoren. Tot en met zondagavond 15 december wordt Landgoed Fraeylemaborg op een wel heel bijzondere manier in de spotlights gezet. De borg wordt dan vanaf 16.00 uur op artistieke wijze aangelicht en in het monumentale park is een spannende wandelroute uitgezet langs licht- en geluidskunstwerken van gerenommeerde makers en aanstormend talent.

Tijdens het evenement kunnen bezoekers ook de grote zaal van de borg bezoeken, die rond deze tijd prachtig versierd is in kerstsfeer. En op het voorterrein van de borg is het gezellige winterterras van Grand café de Boerderij open voor een glühwein, warme chocolademelk en lekkere hapjes. ‘Licht op Fraeylema’ is een initiatief van Landgoed Fraeylemaborg. De artistieke leiding is in handen van ontwerper Peter Musschenga, die ook de speciale verlichting van de borg verzorgt. In het park zijn kunstwerken te zien van o.a. Rogier van der Heide, Vendel en de Wolf en kunstenaarscollectief Werc, Ook studenten van Academie Minerva en het Noorderpoortcollege en cursisten Kunstwerkplaats Kielzog leveren een bijdrage.

Het project is mogelijk dankzij steun van Stichting Jan Menze van Diepen, JB Scholtenfonds, Vereniging Vrienden van Landgoed Fraeylemaborg, Fonds Eemsmond, Stichting van der Wyck-de Kempenaer, gemeente Midden-Groningen (Fonds Leefbaarheid) en Loket Leefbaarheid (NPG).

De wandeling van ongeveer een 1 kilometer gaat over onverharde paden en is geschikt voor jong en oud.

Klik HIER voor meer informatie

Beelden: Henk Pruim