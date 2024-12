Brand in bovenwoning telecomzaak Delfzijl richt grote schade aan

DELFZIJL – Vanmiddag heeft een felle brand boven een telecomzaak aan de Landstraat in Delfzijl grote schade aangericht.

Rond kwart over vijf vanmiddag werd brandweer Delfzijl opgeroepen voor een woningbrand aan de Landstraat in Delfzijl. Binnen tien minuten werd er opgeschaald naar grote brand. Dit omdat de brand uitslaand en in een dichtbebouwd gebied was. Meerdere korpsen, waaronder brandweer Appingedam, Wagenborgen en Hoogezand, alsmede de hoogwerkers van brandweer Winsum en Winschoten kwamen ter plaatse. Voor de watervoorziening werd een groot watertransport opgezet. De buitensingel werd afgesloten voor het verkeer. De situatie werd vanuit de lucht met drones in de gaten gehouden.

Iedereen heeft het pand veilig kunnen verlaten.

Rond kwart over acht werd het sein: ‘brand meester’ gegeven. Dat betekent niet dat alles uit is maar dat verdere uitbreiding niet meer aanwezig is. Wel zal er nog enige tijd nageblust worden. Salvage zal de eigenaar van het pand bijstaan in de afhandeling van de schade.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Veiligheidsregio Groningen