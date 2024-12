Gezelligheid bij de kerstmarkt in de Spil

NIEUWE PEKELA – De Spil in Nieuwe Pekela wordt vandaag een kerstmarkt gehouden.

In de 34 kraampjes op de kerstmarkt in de Spil verkopen de deelnemers vandaag lekkernijen, kaartjes, bloemstukjes, spekkedikken, houtwerk, kaarsen, glas in lood enz. De markt vindt plaats in de sporthal.



Op de markt is een “plein met terras” waar je kunt plaatsnemen en genieten van bijvoorbeeld heerlijke warme chocolademelk met slagroom, wafel met warme kersen of van een smaakvolle glühwein, dat wordt bereid volgens een geheim recept van twee professionele kerstdames. In de Apres Ski hut is nog veel meer lekkers te verkrijgen.



De kerstman en zijn lieve vrouw hebben een prachtig bericht gestuurd dat ze, ondanks hun druk programma, graag weer langskomen op de kerstmarkt. Het ligt op de route en het dak is groot genoeg voor de prachtige slee. De dierenweide gelegen naast de Spil heeft aangeboden tijdens zijn bezoek voor het rendier te zorgen.



Waar: Sporthal de SPIL Beukenlaan 1 Nieuwe Pekela

Wanneer: Zaterdag 14 december tot 17:00 uur

Entree: gratis

Foto’s: Abel van der Veen