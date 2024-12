Sfeervolle Winterwonderwandeling bij Moekesgat in Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 14 december 07.00 uur door Stefan van der Gijze

GRIJS EN REGENACHTIG | MORGEN ZACHTER

We zijn nog niet van het grijze weer af want ook vandaag is er veel bewolking en volgt er bovendien vanuit het westen af en toe wat regen. De sfeer zal vanmiddag regenachtig zijn waarbij de temperatuur oploopt tot een graad of 5 en waait er een matige wind uit het zuidwesten.

Vanavond is er nog kans op een bui, vannacht blijft het vaak droog en kan het soms ook even opklaren. Minima rond 3 graden en blijft de zuidwestenwind matig van kracht.

Morgen is er in de ochtend een streepje zon mogelijk voordat het vanuit het westen weer volledig bewolkt en grijs wordt. Er kan dan ook weer wat (mot)regen vallen, maar veel zal dat niet zijn. De temperaturen gaan omhoog naar 9 graden en de zuidwestenwind blaast soms stevig door.

Op maandag en dinsdag is het overwegend droog met soms wat zon. Toch zal bewolking de overhand houden. Vanaf woensdag wordt het weer wisselvallig met geregeld regen. Het is zacht met middagtemperaturen van 10 of 11 graden.