Winterkerstfair in centrum Veendam

VEENDAM – Al sinds jaren wordt er in het centrum van Veendam de kerstmarkt georganiseerd. Dit jaar is er niet alleen een kerstmarkt maar een Winterkerstfair dit weekend in het centrum van Veendam.

“ We proberen elk jaar weer unieke extra activiteiten toe te voegen” zegt Maikel-Owen van Deest promotiemanager van het centrum Veendam. “Dit jaar gaan we voor groots”. Naast kerstmarkt door het gehele centrum is er op het Museumplein een gezellig horecaplein met live muziek. Op de Promenade is een heus kinderplein te vinden met spelletjes. Er is een levende kerststal en op het Veenlustplein is een grote schaatsbaan die erg in trek is.

Traditiegetrouw was er de intocht van de kerstman die met enige vertraging in een arrenslee voortgetrokken door paarden welkom werd geheten op het Museumplein. Tussen het publiek liepen Dickens figuren in prachtige kleding rond, waarbij natuurlijk Ebenazer Scrooge niet mocht ontbreken.

Voor wie dit allemaal gemist heeft kan hier morgen vanaf 12.00 uur tot 18:00 uur wederom terecht.

Tekst: Peter Panneman

Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl