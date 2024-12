Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 15 december 11.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHT EN WISSELVALLIG | WINTER KANSLOOS

Ondanks de wind is het een stuk zachter dan gisteren want de temperatuur loopt op naar 8 tot 10 graden. Maar veel zon is er niet en zo af en toe valt er vanmiddag en vanavond nog wat lichte regen. De wind waait daarbij uit het zuidwest tot westen en is matig tot vrij krachtig: windkracht 3 tot 5.

Ook vannacht is de wind goed merkbaar en het blijft ook zacht met 9 tot 11 graden en soms een beetje regen. Morgen kan de zon enkele keer goed doorbreken en dan is het vrijwel de hele dag droog, waarbij de temperatuur heel constant is: die blijft shcommelen rond de 10 graden-grens. En de wind is ook morgen matig tot vrij krachtig en bij vlagen krachtig: windkracht 4 tot 6.

Dinsdag draait de wind naar het zuidwesten maar het weertypoe verandert niet veel: het is ook dan een vrijwel droge dag met een paar opklaringen. Woensdag is het geheel bewolkt met af en toe regen en donderdag en vrijdag geven daarna vrij guur weer, met flinke buien en windvlagen. Maxima die dagen rond 11 graden. Volgend weekend is het iets minder zacht, maar in ieder geval tot de kerstdagen is de winter zo goed als kansloos.