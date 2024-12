STADSKANAAL – Kerstweekend voor kinderen en volwassenen in Pagecentrum Stadskanaal spetterend van start



Zaterdagmiddag ging het Kerstweekend in het Pagecentrum in Stadskanaal van start met een spetterende “Kidspraise”.

Bijna 700 bezoekers genoten van een leuk programma voor de kinderen van de basisschool, zo was er een speciaal voor deze middag samengesteld kinderkoor, waren er leuke sketches en verhalen en dat alles onder het thema “B&B vol Liefde”.

Zaterdagavond vond de eerste van de twee “InSight Kerstvieringen” plaats met als thema “Licht van de Wereld”.

De bijna 1000 bezoekers genoten van een avond vol zang en muziek van de Insightband en koor, dansers van Dansstudio Bloom verzorgden een prachtig optreden en spreker Gilbert Thera deelde een mooie Bijbelse boodschap rondom het thema van deze avond “Licht van de Wereld”.

Tussendoor gaven een paar jonge leden van het “insghtteam” getuigenis van hun geloof en wat ze daar in hun dagelijks leven aan hebben.



Zondagochtend 15 december om 10:30 uur is er een Gezinsdienst, georganiseerd door acht kerken uit Stadskanaal en Nieuw-Buinen. Spreker Stephen van der Leij gaat in op het thema ‘Geloof, Hoop en Liefde’, ondersteund door muziek van een band en koor. Ook de kinderen worden betrokken met speciale activiteiten.

Het kerstweekend wordt zondagavond afgesloten met nog een keer de InSight Kerstviering “Licht van de Wereld”. Deze viering begint om 19.00 uur.

Raadpleeg voor een reservering nog de site www.insightworship.nl.

Daar kunt u zien of er nog plekken vrij zijn.



Foto’s: Geert Smit en Ezra Robbers