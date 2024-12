Tangervolk speelt voor u: ’t Zit in de zenen

MUSSEL – Tangervolk is al weer druk bezig met de repetities voor ons nieuw seizoen. Zaterdag 15 maart, 22 maart en 29 maart spelen ze voor u: ’t Zit in de zenen, geschreven door Henk Roede.



Het is een grote bende in Medisch Centrum Kopstukken. Dokter Hospers is een oudere dokter die nogal vergeetachtig en verstrooid is. Tot zijn gereedschap behoren o.a. een hamer en een waterpomptang. Hij gaat bijna met pensioen, maar moet eerst nog even zijn opvolger inwerken. Dan komt Joop binnen, door het uitzendbureau gestuurd voor schoonmaakwerk. Dokter Hospers ziet hem echter aan voor de nieuwe dokter en Joop gaat aan het opereren. Het gaat niet heel slecht, want voor zover we nu weten zijn er nog geen doden gevallen in het Medisch Centrum. En dan komt Fenna regelmatig langs, ze heeft zowat alle kwaaltjes die er bestaan. Het zit bij haar familie in de zenen, zegt ze, al bedoelt ze wat anders. Jantje Bos is ook vaste klant, ze wil graag een dokter aan de haak slaan. Roelie is een verdacht persoon met een pijnlijke duim Het lijkt erop dat zij niet te vertrouwen is. Gelukkig zijn er ook nog de verpleegsters Joke en Annie, maar of die de boel kunnen redden?



Wilt u deze klucht komen bekijken, bestel dan kaarten bij Lianne Wolfs-Verweij

Bel of app naar: 06-29463311

Mail: lianne-verweij@hotmail.com



Net als vorig jaar spelen ze weer in Zaal Summertime,

Musselweg 41, 9584 AA Mussel.

Bianca Potze