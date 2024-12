Kinderen Protestantse Gemeente Stadskanaal voeren musical Klaboem op

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 16 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHT EN WEINIG ZON | MORGEN MINDER WIND

Zachte lucht is nu in heel Midden-Europa doorgedrongen en het is bij ons 10 tot 12 graden, maar er waait nog wel een vrij krachtige wind uit west tot zuidwest. Een klein buitje of een beetje motregen is nog wel mogelijk, maar dat is veel minder dan gisteren en heel af en toe komt de zon er even bij.

Vanavond en vannacht is er in het weerbeeld weinig verandering maar de wind neemt langzaam wat af. De minimumtemperatuur voor vannacht is ongeveer 8 graden. Morgen wordt het zo’n 9 graden en dan is er nog een matige wind uit het zuidwesten en soms komt de zon erbij, maar aan de andere kant is er later op de dag ook kans op wat regen.

Woensdag trekt die zuidwestenwind weer aan en vooral ’s ochtends valt er dan enige regen. Maar donderdag is in deze week de meest wisselvallige dag met vaak buien met kans op windvlagen. Vrijdag is er af en toe zon met een enkele bui en de temperaturen zijn woensdag en donderdag relatief hoog met 10 tot 12 graden, vrijdag gaan we terug naar 7 of 8 graden.