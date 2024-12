Kwetsbare inwoners Veendam genieten van kerstdiner in de Breehorn

Westerwolde Weerbericht van: | December 17 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE ZON | WIND EN REGEN

Het is vandaag een stuk vriendelijker weer dan gisteren want er zijn vanochtend vaak opklaringen en het is droog. Vanmiddag komt er meer bewolking en in de loop van vanavond is er ook kans op een klein buitje of wat motregen. De middagtemperatuur is ongeveer 8 graden.

Vannacht gaat het veranderen want er komt dan meer wind en gaandeweg de nacht gaat het ook regenen. Morgenochtend is daarna ook regenachtig, morgenmiddag zijn er enkele opklaringen maardan komen er ook een paar buien en bij die buien is kans op windstoten. De maximumtemperatuur voor morgen is ongeveer 11 graden.

Dus het is een redelijk wisselvallige dag morgen, maar donderdag is het serieuzer want dan is het erg buiig met veel regen: in totaal is donderdag 10 tot 15 mm aan neerslag mogelijk. Vrijdag zijn er nog een paar buien maar in het weekend is het toch ook een beetje wisselvallig met af en toe zon en soms wat regen. Maxima donderdag opnieuw rond 11 graden, daarna is het 7 tot 9 graden.