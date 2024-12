GRONINGEN – In 2025 is het 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. In Nederland kregen we na vijf bezettingsjaren onze vrijheid terug. Zo ook in Groningen. Groningen staat in 2025 met een provinciebreed programma van ruim 100 partijen stil bij 80 jaar vrijheid. Dit doen ze met tentoonstellingen, theater- en muziekvoorstellingen, debat, spoken word en verhalende routes.

Kim van Steenwijk is namens Museum aan de A projectleider van 80 jaar vrijheid Groningen. Van Steenwijk: “2025 is een bijzonder jaar om stil te staan bij onze vrijheid. De laatste ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog zijn op hoge leeftijd. Misschien is dit onze laatste kans om hen vragen te stellen en hun verhalen door te geven. Maar ook de recente oorlogen maken het een belangrijk moment om stil te staan bij vrijheid. Voor veel mensen op de wereld is vrijheid helaas niet gewoon. Daarom herdenken en vieren we niet alleen onze vrijheid, maar kijken we ook vooruit naar de toekomst. Van Groningen, Nederland en daarbuiten.”

Lessen leren en vrijheid waarborgen

De Groninger bevolking bestaat uit mensen met uiteenlopende culturele en etnische achtergronden. Oude en nieuwe verhalen over vrijheid bestaan naast elkaar. “In 2025 geven we ruimte aan alle verhalen over vrijheid en onderzoeken we met alle inwoners van de provincie hoe we onze vrijheid kunnen behouden en versterken. Hoe geven we de lessen die we leerden door en wat kunnen we zelf doen om vrijheid te waarborgen? Ook daar gaat het bij 80 jaar vrijheid in Groningen om”, aldus Van Steenwijk.

Kunst en cultuur

Deelname aan (culturele) activiteiten is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Van Steenwijk: “Daarom zijn veel activiteiten klein en dichtbij. We willen kunst en cultuur inzetten om mensen met elkaar in contact te brengen. Zo kunnen zij op kleine schaal samen werken aan vrijheid. We willen dat iedereen actief mee kan doen, ongeacht leeftijd, fysieke en mentale mogelijkheden, opleiding, geloofsovertuiging of culturele achtergrond.”

80 jaar vrijheid Groningen is een samenwerkingsverband van musea, onderwijsinstellingen, culturele partijen en erfgoedinstellingen in de provincie Groningen. Kijk voor meer informatie over deze samenwerking, de activiteiten en verhalen op de website 80 jaar vrijheid in Groningen.

Provincie Groningen