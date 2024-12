Diederik Nomden keert op 16 én 17 januari terug naar zijn ‘roots’

WINSCHOTEN – Op donderdag 16 en vrijdag 17 januari staat Diederik Nomden met ‘ROOTS’ in De Klinker.

Groninger Diederik Nomden (1975) geniet de laatste jaren vooral bekendheid als leadzanger/gitarist/pianist van de Beatles-tributeband The Analogues, met wie hij podia als het Amsterdamse Ziggo Dome, het Olympia en Salle Pleyel in Parijs, en het Londense Palladium uitverkocht, maar hij is al sinds half jaren ’90 actief in de vaderlandse popscene.



In 1998 won Diederik de Grote Prijs van Nederland met zijn band Redivider, speelde hij in de vroege jaren ’00 met de indiebands Johan en Daryll-Ann de clubs en festivals in Nederland en ver daar buiten plat en was hij 7 jaar lang toetsenist in de liveband van Ellen ten Damme, met wie hij onder andere op De Parade, Oerol en het New Island Festival in New York speelde.



Naast zijn werk voor anderen heeft Nomden altijd zijn eigen muziek geschreven en geproduceerd. Zo zijn er inmiddels 3 soloalbums van zijn hand verschenen en een vierde plaat is onderweg. Diederiks liedjes kenmerken zich door rijke melodieën en harmonieën en warme arrangementen in de sfeer van zijn voorbeelden uit de late jaren ’60 (o.a. The Beatles) en de Californische Laurel Canyon-scene van de vroege jaren ’70 (denk Crosby, Stills, Nash & Young, Jackson Browne). Ook echoën sommige van zijn nummers de melancholie van veel te vroeg gestorven troubadours als Tim Hardin en Nick Drake.



Met dit repertoire, hier en daar gelardeerd met de mooiste nummers van zijn voorbeelden, speelt Nomden zijn theatershow ‘Roots’, waarin hij het publiek meeneemt in zijn zoektocht naar de herkomst van zijn muzikale wortels. Met een flinke dosis zelfspot en -relativering verkent Nomden onder andere zijn beweegredenen om muziek te gaan schrijven, de invloed van zijn vroegste muzikale herinneringen op zijn latere werk en terugkerende thema’s in zijn teksten en liedjes.



In een vermakelijk en ontroerend programma zal Diederik op donderdag 16 en vrijdag 17 januari in De Klinker zijn muzikale ziel bloot leggen en zijn best doen de luisteraar diep in het hart te raken met zijn warme stemgeluid en uiterst persoonlijke teksten.

