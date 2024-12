Harm Bruins en Wina Kiel zijn vandaag 60 jaar getrouwd

Westerwolde Weerbericht van: | December 18 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANNACHT EN MORGEN REGEN | VOORLOPIG ONBESTENDIG

Er staat vandaag een matige tot krachtige zuidwestenwind en er is vrij veel bewolking met een paar snel voorbijgaande opklaringen, maar er zijn tot later in de avond ook maar een buien te verwachten. En ondanks de wind wordt het een zachte dag met een middagtemperatuur rond 11 graden.

Komende nacht wordt het wél erg regenachtig en er is gaandeweg de nacht ook kans op windstoten bij temperaturen rond 10 graden. Morgenochtend draait de wind naar het noordwesten en daardoor is het morgenmiddag nog maar 6 of 7 graden. Het is morgen ook buiig maar morgenavond is het meestal droog met wat meer opklaringen.

Vrijdag houden die opklaringen stand maar er blijft dan ook kans op enkele buien. Maximum vrijdag rond 7 graden en een matige tot krachtige wind uit noordwest tot west. In het weekend is er vaak een westenwind en het begint redelijk met af en toe zon, maar later op zaterdag en op zondag is het buiig met windvlagen. Pas rond de kerstdagen lijkt het rustiger en in het algemeen droger te worden.