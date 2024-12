Horeca in de Kanaalstreek: een voorstelling met oude foto’s uit het SHC

Hotel Dopper in Stadskanaal was tot 1882 tevens “secretarie der gemeente” en tot de komst van Theater Geert Teis ook toneelzaal en podium voor tal van verenigingen. Foto ingezonden door Helen Kämink

STADSKANAAL – Op zondag 5 januari presenteert Bert Roossien, historicus, weer een voorstelling met oude foto’s uit het archief van het Streekhistorisch Centrum (SHC). Het thema is deze keer de regionale horeca. De voorstelling vindt plaats in de Bibliotheek van Stadskanaal.

Het aantal hotels en cafés in onze regio was vroeger veel groter dan nu. Omdat het reizen toen veel tijdrovender was, waren er in elk dorp wel een of meerdere hotels of herbergen te vinden waar men kon overnachten of uitrusten. Zo’n hotel of kroeg fungeerde tevens als ontmoetingsplaats voor de plaatselijke bevolking. Er werden toneelavonden, concerten en danslessen georganiseerd. En in de negentiende eeuw was de combinatie van de functies van hotel en gemeentehuis niet ongewoon. Naast beelden van diverse plaatselijke horecabedrijven toont Bert Roossien een keuze uit de ruime collectie suikerzakjes van het Streekhistorisch Centrum zien. Ook deze vertellen ieder hun eigen verhaal.

De voorstelling begint om 14.30 uur. Reserveren wordt aanbevolen en kan via info@streekhistorischcentrum.nl. Het SHC is gesloten van 21 december tot en met 5 januari, daarom is telefonisch reserveren niet mogelijk!

Helen Kämink