Morgen gaat Het Tafelhuis beginnen

WINSCHOTEN – Achter de schermen is men druk met alle voorbereidingen voor Het Tafelhuis, zodat ze vanaf morgen 17.00 uur los kunnen gaan.

Het Tafelhuis is hét Oost-Groninger radio-event van het jaar. Het Tafelhuis vindt dit jaar plaats van donderdag 19 tot en met zondag 22 december in het Theatercafé van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten.

Goede doel

Dit jaar is het de Kinderafdeling van het Ommelander Ziekenhuis. Het ziekenhuis is een spannende plek om te moeten verblijven, zeker voor kinderen. De verpleegkundigen stellen de kinderen zo goed mogelijk op hun gemak, door hen te begeleiden tijdens hun verblijf op de kinderafdeling. Ze proberen er alles aan te doen om de pijn, angst en spanning zo laag mogelijk te houden. Een kindvriendelijke omgeving hoort daar natuurlijk bij. Op de gangen van de kinderafdeling maken de kinderen al kennis met het bosthema

met de eigen Ommelander bosdieren. Het wordt mogelijk het bosthema in de kamers op de kinderafdeling, de kinderdagverpleging, de kinderpolikliniek en bij de spoedeisende hulp doorgetrokken. Van plafondtekeningen tot whiteboards, van raamstickers, in de badkamers tot activiteiten op de muur.

Openingstijden

Het Tafelhuis vindt plaats in het Theatercafé van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. De start is op donderdag 19 december om 17.00 uur en de bekendmaking is op zondag 22 december om 17.00 uur. Tijdens de openingstijden van De Klinker is dit voor iedereen toegankelijk. Dit is van 10.00 tot 00.00 uur. Kom gezellig langs! De entree is gratis en een drankje of donatie is niet verplicht!



Veiling

Op de website www.het-tafelhuis.nl staat een veiling met vele items gedoneerd door bedrijven. Hier kan tot zondagmiddag 15.00 uur een bod op worden gedaan. Dit kan via de website alsook in Het Tafelhuis zelf. De items variëren van flessen wijn tot tv’s en zelfs een boxspring. Dus neem een kijkje en doe een bod!

Kleurwedstrijd

Om het echter gezellig te maken in Het Tafelhuis, en omdat we van diverse ondernemers prijsjes gesponsord hebben gekregen, wordt ook een kleurwedstrijd gehouden. HIER kun je de kleurplaat als PDF downloaden.

Daarnaast zijn er nog tal van activiteiten. Voor meer informatie klik HIER.

Het Tafelhuis