Robert Waarsing wordt nieuwe bestuurder Acantus

VEENDAM – Robert Waarsing gaat per 1 maart 2025 als nieuwe bestuurder bij Acantus aan de slag. Robert, 57 jaar en woonachtig in Dalen, neemt het stokje over van Anita Tijsma, die afgelopen november na meer dan acht jaar toegewijd leiderschap afscheid nam.



Ervaren bestuurder met brede expertise

Robert brengt een schat aan ervaring mee vanuit de corporatiesector. Sinds 2015 is hij directeur-bestuurder bij Woonstichting VechtHorst in Nieuwleusen. Met zijn brede expertise en passie voor sociale volkshuisvesting kijkt Acantus er naar uit hoe hij zal bijdragen aan hun doel: het vergroten van de kwaliteit van de volkshuisvesting in hun werkgebied en het woonplezier van de huurders.



Samen aan de slag

Over zijn nieuwe rol bij Acantus zegt Robert: “Tijdens mijn kennismaking heb ik een heel positief beeld gekregen van Acantus. Acantus is een solide organisatie met een stevige positie in Oost-Groningen. Acantus heeft een mooie volkshuisvestelijke opgave. Ik kijk ernaar uit om samen met de collega’s van Acantus aan de slag te gaan met de verbetering, versterking en verduurzaming van het woningbezit. En met de verbetering van de leefbaarheid van de wijken. Ook kijk ik ernaar uit om samen met de organisatie en betrokken partijen de koers voor de komende jaren uit te zetten om deze opgaven zo

goed mogelijk te realiseren.”



Hayo Apotheker, voorzitter van de Raad van Commissarissen, is blij met de komst van Robert: “Het heeft even geduurd voordat we de juiste persoon konden vinden, maar we zijn ontzettend blij dat Robert Waarsing in maart bij ons kan beginnen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij, samen met collega’s, huurdersorganisaties en andere betrokken partijen, een waardevolle bijdrage zal leveren aan Acantus en zich snel thuis zal voelen in onze regio.”

