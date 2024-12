Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Weende

WEENDE – Vandaag was als startpunt voor de wandeling van WandelenWerkt gekozen voor Moe Nieks in Weende. Dit is al een traditie aan het worden om hier de laatste wandeling van het jaar te organiseren.

De laatste wandeling van dit jaar was vandaag, want de volgende woensdag is het Eerste Kerstdag. Een onderdeel van deze traditie is ook dat de koffie en huisgemaakte koek worden aangeboden door de organisatie van WandelenWerkt. Dit stond gewoontegetrouw om 8.45 uur weer klaar. De wandelaars, die zich weer vooraf hadden aangemeld, konden zich melden bij de wandelcoaches.

Ook deze dag weer de drie gebruikelijke afstanden. De groep voor 10 km vertrok om 9.15 uur en het ging direct richting het stroomgebied van de Ruiten Aa. En hoe vaak je dit traject ook wandelt, het blijft genieten van dit prachtige landschap met zijn rijke geschiedenis. De wandeling ging na een tijdje langs de achterkant van zorgboerderij “DeSpinbarg “. Genoemd naar een oud verhaal dat zich hier afgespeeld zou hebben. In de buurt van Jipsinghuizen woonde ooit een oude vrouw op een heuvel, berg. Helemaal eenzaam en alleen. Om hier een eind aan te maken zat ze iedere dag tot diep in de nacht achter haar spinnewiel draden te spinnen om een reusachtig web te maken. En met dit web probeerde ze vanaf deze Spinbarg jonge mannen te vangen om er voor te zorgen dat haar eenzaamheid op zou houden.

Vanuit Jipsinghuizen ging de wandeling via de Lokstreek richting het Winschoterbos. Dit bos is ontstaan doordat J. Buiskool, burgemeester van achtereenvolgens Vlagtwedde en Delfzijl en rijksinspecteur voor de werkverschaffing, er bij de gemeente Winschoten op heeft aangedrongen 50 ha heidegrond bij Jipsingboertange af te staan en over te dragen aan de NV De Verenigde Groninger Gemeenten. Van deze NV waren 50 Groninger gemeenten lid, maar Winschoten dus waarschijnlijk niet. In ruil voor het afstaan van deze 50 ha heide kreeg de gemeente Winschoten een smal perceel grond toegewezen met de bepaling dat het bebost moest worden. Dit ter compensatie voor het bos dat tijdens de ontginning was verdwenen.

Het Winschoterbos grenst aan het Weenderveld. Dit gebied was tot in de jaren twintig woeste grond, dat er in die periode om vroeg ontgonnen te worden. En dat ging dus ook gebeuren, als eerste project door de eerder genoemde NV Verenigde Groninger Gemeenten, ook in het kader van de werkverschaffing. De werkomstandigheden voor de tewerkgestelden bij de werkverschaffing waren zeer slecht. Slechte huisvesting en een karig loon. Hierdoor kwam het in 1925 onder leiding van het “Comité van Tewerkgestelden ‘, bijgenaamd “Het Heidebloempje “, tot een staking.



De wandeling ging vervolgens via de Wijnbossen en de Molenkampweg weer richting MoeNieks. Daar stond, zoals gebruikelijk, voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten. Maar eerst hield één van de wandelcoaches, Robert Huitsing, nog even een toespraak. Met dank aan alle wandelaars die in het afgelopen jaar hebben meegewandeld en dank aan zijn collega coaches voor hun samenwerking sloot hij op deze manier het jaar af. En omdat het dus de laatste wandeling van het jaar was werd ook de soep door de organisatie aangeboden.

Jan Bossen