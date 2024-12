Voetbalvereniging Westerlee viert jubileum met drie eigen speciaal bieren

WESTERLEE – Voetbalvereniging Westerlee heeft samen met Brouwerij HEFT een 3-tal speciaalbieren uitgebracht voor het aankomende jubileum. In juni 2025 bestaat vv Westerlee namelijk 80 jaar. De bieren zijn gebrouwen door brouwerij HEFT.



Brouwerij HEFT heeft sinds dit jaar een eigen brouwerij. Een van de oprichters is Steven Koop, die jarenlang een woning deelde met twee selectiespelers van vv Westerlee. Zo kwam de bal aan het rollen tussen Westerlee en brouwerij HEFT.



Westerlee wilde graag iets unieks voor het jubileum en sloeg de handen ineen met HEFT. Het resultaat zijn drie speciaal bieren die speciaal voor Westerlee gebotteld zijn en alle drie een eigen uniek Westerlee identiteit hebben gekregen, met voor ieder bier een eigen etiket en verwijzingen naar de voetbalvereniging.



Geinspireerd op de bijnaam “Het Andere Oranje” is er de Attent Alt. Het bijzondere aan deze variant? Hij krijgt een oranje gloed wanneer je hem inschenkt. Een lekker doordrinkbaar bier waar je gerust nog een tweede van kan inschenken.



Het tweede bier is een Pale Ale met een knipoog naar ons geweldige sportpark Koeperlaand , een toegankelijke, frisse Pale Ale Als je je ogen dicht doet kan je het veld erin proeven.



En om de “hattrick” compleet te maken, de “Trots” Tripel: Een zwaar bier dat desondanks gevaarlijk makkelijk wegdrinkt. Naar klassiek Belgisch voorbeeld met een eigen signatuur. Een krachtige klassieker, gehuld in de stijl van het Westerlee jubileumlogo. Geweldig voor de feestdagen!



Voorzitter Jan Martin Koetje is blij met het resultaat. “Het is spannend om het eerste bier te zien en te proeven. Ik had veel vertrouwen in HEFT, en dat hebben ze zeker waargemaakt. Als vereniging wilden we ons jubileum op een bijzondere manier aftrappen, en nu kunnen we proosten op 80 jaar Westerlee met iets echt speciaals. Ik heb alle bieren mogen proeven en ben zeer tevreden!”



Steven Koop van HEFT vult aan: “Dit jaar zijn we begonnen met onze eigen brouwerij. Het is mooi om te zien dat Westerlee enthousiast is over onze bieren en er drie hebben uitgekozen voor hun bijzondere jubileumjaar! Onze passie voor bieren en de inzet van Westerlee voor hun mooie vereniging is een mooie combinatie.”



De drie bieren zijn vanaf nu in gelimiteerde oplage beschikbaar via de vereniging. Dus geniet tijdens het jubileumjaar van de speciale Westerlee bieren. Of zoals ze bij Heft zeggen: Heft het glas en geniet!

Bestuurslid van VV Westerlee, Viggo Zwiers, ontwerper van het jubileumlogo, heeft ook een bijzonder promotiefilmpje gemaakt ter promotie van de biertjes, waarin verschillende hotspots uit Oldambt in beeld komen. “Ik vind het een uniek idee dat we samen hebben bedacht, en dat verdient wel een gaaf filmpje. Dus ik ben op de fiets gestapt, met de camera mee, en heb beelden geschoten van verschillende bekende plekjes in de gemeente. Ik ben zelf erg tevreden met het eindresultaat!”



Westerlee trapt met deze actie het jubileumjaar 2025 af. De club organiseert in 2025 verschillende activiteiten rondom het jubileum, waaronder een reünie in juni. Hiervoor kan men zich nu alvast aanmelden.

Meer informatie, aanmelden voor de reünie of biertjes bestellen mail naar 80jaarvoetbal@vvwesterlee.nl

Voetbalvereniging Westerlee