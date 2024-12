Way Up North uit Groningen en BluesShack uit Utrecht te gast bij Blueprint

VEENDAM – Op vrijdag 10 januari is vanuit de foyer van theater vanBeresteyn de eerstvolgende live aflevering van Blueprint gepland, met het zeer getalenteerd country / bluegrass duo Way Up North uit Groningen en BluesShack uit Utrecht. Zoals altijd is publiek welkom en is de entree gratis.



BluesShack

Het verhaal van BluesShack begint in een gezellige buurtkroeg, op de hoek van een klein straatje, verscholen net buiten het centrum van Utrecht. In dit kleine café, gerund door vrijwilligers, komt elke derde donderdag van de maand een groep mensen samen om de blues in dans en muziek te vieren.

Op dit podium van 5m2 ontmoetten de leden van BluesShack elkaar in 2018 en begon de band langzaam zijn huidige vorm aan te nemen. Sindsdien hebben de bluesdansavonden geleid tot meer optredens, internationale aandacht en optredens op blues(dance)festivals, en tot het opnemen van enkele mooie albums.

De band kreeg voor het eerst bredere zichtbaarheid met hun in 2019 in Studio Moskou (NL) opgenomen album “Live in Moskou”. Het tweede album, ‘Hold On Tight’, werd opgenomen tijdens de lockdown-periode in 2020 en 2021. Het gelijknamige titelnummer van dit album stond 14 weken lang in de top 10 van een belangrijke Britse onafhankelijke blues-hitlijst. Het album kreeg ook aandacht in de VS, dat via Radio Muscle Shoals een flink aantal radiostations in het hele land bereikte.

Het derde BluesShack-album, is medio augustus 2023 uitgebracht. Dit nieuwe album “Ten To Five” bevat drie nieuwe originele nummers geschreven door de bandleden en het bevat enerverende samenwerkingen met Chad Strentz uit het Verenigd Koninkrijk en met Franck L. Goldwasser, alias Paris Slim, uit de Verenigde Staten en Frankrijk.

Een BluesShack-optreden brengt je regelrecht terug naar de oude Blues- en Jazzclubs. En op muziek van onder meer Etta James, Willy Dixon en T-Bone Walker. Laat je betoveren door de jazzy-soul sound van leadzangeres Loes Jongerling en geniet van het smaakvolle spel van de band (bluesharp, piano/Hammond, gitaar, bas en drums).

De band heeft als basis de muziek spontaan, puur en leuk te houden. Alle bandleden brengen een ander soort stijl en energie op het podium en dat staat garant voor een dynamisch avondje uit!

Way Up North

Way Up North is opgericht in 2019 in Groningen. Het is een jong Americana-duo dat de prachtige geluiden van de Appalachen op hun eigen unieke manier probeert te herinterpreteren. De band bestaat uit gitarist Thijs Vrolijk die subtiele country songs met aangrijpende teksten schrijft en multi-instrumentalist Joshua ten Doornkaat die mandoline, banjo, bas en voor achtergrondzang zorgt. Joshua was onlangs nog in Blueprint te bewonderen in de band Reverse Cowgirls en maakt ook deel uit van Them Dirty Dimes. Thijs en Joshua spelen beiden ook nog in de bluegrass band The String Beans. Hun geluid is een unieke mix van bluegrass, Appalachian-folk en soms zelfs een beetje rock-‘n-roll.

U kunt vrijdag 10 januari van 17.00 – 19.00 uur de opnames van Blueprint in de Foyer van Theater vanBeresteyn gratis bijwonen.

Thomas Kaldijk