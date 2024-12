Wie wordt de Westerwolder van het Jaar 2024? Je kunt nu stemmen op de vijf kandidaten

TER APEL Wie wordt de Westerwolder van het Jaar 2024? De verkiezing Knoalster van het Jaar wordt georganiseerd door de Kanaalstreek, het Streekblad en de gemeente Westerwolde.

De jury heeft vijf kandidaten genomineerd. Dat zijn op alfabetische volgorde Anneke Dusink uit Ter Apel, Bert Jan de Groot uit Sellingen, Andries Huisinga uit Vlagtwedde, Elke de Jong uit Blijham en Wubbe Kuper uit Veele.

Wie is de meest geschikte kandidaat om deze eervolle prijs te winnen? Hieronder lees je waarom deze inwoners van de gemeente Westerwolde kans maken op de titel. Stemmen kan, via onderstaande poll, tot en met 31 december.

De Westerwolder van het Jaar 2024 wordt bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Westerwolde die op maandag 13 januari in het Spiekerhus in Ter Apel wordt gehouden. De prijs wordt uitgereikt door burgemeester Jaap velema.

Dankzij Anneke Dusink heeft Fenna, de moeder van Derk Jan en Tom van der Tuuk, haar leven terug. De 68-jarige inwoonster van Ter Apel heeft een gezonde nier gedoneerd. De operatie is op 21 mei succesvol uitgevoerd in het UMCG. Bijzonder is dat Anneke en Fenna geen familie of vriendinnen zijn, alleen dorpsgenoten. Toch was de voormalige kraamverzorgster bereid om na overleg met haar eigen familie haar linker nier te laten verwijderen. “Fenna heeft haar leven terug en je kunt prima met één nier leven”, weet Anneke. “En ik voel me hartstikke goed.” Er zijn niet veel mensen die zo’n heftige ingreep bij zichzelf laten doen om een ander te helpen.

Als bestuurslid van de Vlagtwedder Landbouwbeurs – de grootste buitenbeurs in het noorden van het land met zo’n 10.000 bezoekers – en als organisator van de Truckrun tijdens de Week der Besten heeft Bert Jan de Groot er in 2024 voor gezorgd dat in de maanden juni en augustus niet alleen Vlagtwedde, maar heel Westerwolde op de kaart is gezet. De Truckrun is bedoeld voor mensen met een (verstandelijke) beperking die verspreid over bijna 200 vrachtwagencombinaties een rondrit maken door Westerwolde. Voor wat betreft de landbouwbeurs neemt Bert Jan de Groot onder meer de public relations, de opbouw van de stands, de catering en de vrijwilligersplanning voor zijn rekening.

Andries Huisinga is een supervrijwilliger die altijd bereid is om zich in te zetten voor zijn woonplaats. “Ik ben geboren en getogen in Vlagtwedde, het dorp zit in mijn hart en dan is het helemaal niet erg om de handen uit de mouwen te steken. Sterker: het is heel erg leuk en ik heb het altijd met veel plezier gedaan.” Hij is lid van de onderhoudscommissie en de activiteitencommissie van de plaatselijke voetbalvereniging, voorzitter van de Soos Gezellig Samenzijn en jarenlang voorzitter van de commissie die de historische TT in Vlagtwedde organiseert. Een prachtig nostalgisch sportfestijn, dat telkens weer veel publiek op de been brengt. Tot slot is hij al vele decennia politiek actief.

Elke de Jong is onlangs gehuldigd in het gemeentehuis in Sellingen. De 16-jarige inwoonster van Blijham is in juni van dit jaar Nederlands kampioen op de 3000 meter steeplechase geworden. Tijdens het NK voor atleten onder 20 jaar in Utrecht liep ze na 11 minuten en 44 seconden over de finishlijn. Een indrukwekkende tijd en genoeg voor de gouden medaille. De talentvolle Elke traint zes dagen per week, soms twee keer per dag en komt daarnaast veelvuldig in het weekend in actie tijdens wedstrijden door het hele land. Ze ademt atletiek. Het doorzettingsvermogen van Elke is bewonderenswaardig. Ze laat zien dat met hard werken veel mogelijk is. Daarmee inspireert ze andere jongeren.

Wubbe Kuper is altijd in touw voor zijn woonplaats Veele, een gehucht met iets meer dan 200 inwoners. Hij is als voorzitter één van de drijvende krachten van Plaatselijk Belang Veele, is nauw betrokken bij het onderhoud van het kerkhof en speelt al jaren Sinterklaas voor de kinderen. Hij is actief lid van de Giezelbaargbloazers, EHBO-er, zingt al decennia in Instru Voca en is bestuurslid van de Vereniging Westerwolde Hamrik. Ook is hij actief als vrijwilliger bij Radio Westerwolde. Wubbe is bovendien medeorganisator van de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Veele op 13 april 1945. Om de vijf jaar vindt een herdenking plaats samen met familieleden van gesneuvelde Belgische militairen.

Kies HIER de Westerwolder van het Jaar

Paul Abrahams