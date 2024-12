Willy en Rika Smid vieren diamanten huwelijksfeest

BELLINGWOLDE – Vandaag zijn Willy en Rika Smid 60 jaar getrouwd.

Vandaag is het feest in huize Smid aan de Hoofdweg in Bellingwolde. Willem Smid, geboren op 26 maart 1938 te Vlagtwedde, en Hinderika Efina Dekens, geboren op 20 januari 1941 te Wedde, stapten precies 60 jaar geleden in het toenmalige gemeentehuis van Wedde in het huwelijksbootje.

Het echtpaar leerde elkaar tijdens dansavonden, die in Wedde en Wedderveer werden georganiseerd, kennen. Daar traden toen diverse artiesten, waaronder Gert en Hermien, op, herinnert de heer Smid zich. Willy en Rika kennen elkaar al zo’n 70 jaar. In 1964 gaven ze elkaar het ja-woord. “Dit was voor de belastingdienst”, grapt Willy.

In mei 1963 begon Willy zijn bedrijf als Totaal Installateur W. Smid aan de Hoofdweg in Bellingwolde. Hij kijkt terug op een mooie tijd, waarbij hij met allerlei mensen in contact kwam. “Er was in die tijd nog lang niet overal waterleiding”, blikt hij terug. Zijn eerste klanten woonden in Vlagtwedde, zijn geboorteplaats en waar hij “bekend stond als de bonte hond”, aldus Willy, maar langzamerhand breidde hij zijn clientèle steeds verder uit. Samen met een aantal werknemers hield hij zich o.a. bezig met de aanleg van gas, water, elektriciteit en centrale verwarming. Rika deed de boekhouding en stond in hun winkel aan huis. De etalage daarvan is nog steeds ingericht, alsof je er nog zo terecht kunt voor iets op het gebied van sanitair. “Ik kom er niet aan toe om het op te ruimen”, vertelt Willy.

Hij heeft vanaf zijn vijftiende tot zijn tachtigste gewerkt en volgens Willy zo veel bijgedragen aan de sociale bijstand. Ook was hij 25 jaar bij de brandweer van Bellingwolde. Rika is een tijd in de politiek, bij de toenmalige PBB (plaatselijk Belang Bellingwolde), actief geweest.

Het echtpaar kreeg drie kinderen (twee zoons en een dochter) en heeft 7 kleinkinderen.

Op de vraag wat het geheim is van 60 jaar huwelijk, heeft Willy meteen zijn antwoord klaar: “Begrip tonen, elkaar de ruimte geven en soms tot tien tellen”. Volgens Willy hebben ze nooit ruzie gehad, hooguit weleens een meningsverschil.

Het diamanten echtpaar werd vanmorgen namens de gemeente Westerwolde door locoburgemeester Giny Luth gefeliciteerd. Als cadeau bracht zijn een ingelijste kopie van hun huwelijksakte mee.

Foto’s: Jan Glazenburg