De natuur door de ogen van Henk Kamstra

WESTERWOLDE, TER APEL – Hieronder een artikel over de natuur in Westerwolde. Auteur is Henk Kamstra uit Ter Apel. Ook de foto’s zijn van zijn hand.

Onheilspellende geluiden

Als ik in de middernachtelijke uren mij nog even buitenshuis waag, hoor ik de laatste weken regelmatig een oeh- oeh-oeh geluid. Dit is het geluid dat je ook te pas en te onpas in spannende nachtelijke scènes in speelfilms kunt horen. Dit zelfs op plekken waar de veroorzaker van dit geluid , de bosuil, helemaal niet voorkomt. In 1975 kwam de bosuil hier nauwelijks nog voor. In de jaren 80 broedde de bosuil al in de Ter Apeler bossen. De meeste territoria vind je in de zuid helft van onze provincie, 25-40 territoria.

Paddenstoelen

Bij een wandeling door het Kloosterbos in Ter Apel kom je altijd wel wat leuks tegen. Zeven jaar geleden (24-9-’17) vond ik een opvallend groepje paddenstoelen onder een beuk aan de Boslaan bij het Klooster. Dus met dit nog in het achterhoofd liep nog eens lang de beukenrij en waarachtig; ze stonden er weer (3-11-’24). De schubbige bundelzwam, een parasiet die op de stamvoet of wortels van loof- of soms ook naaldbomen zit. Ook als de boom afgestorven is , kan de paddenstoel nog enige tijd saprotroof op het dode hout leven.

Een andere leuke vondst is aan de andere kant van de Boslaan, waar ik al jaren elke herfst de rechte koraalzwam op meerdere plaatsen vind.

Helofytenfilter

In het helofytenfilter van Ter Apel zorgen bacteriën samen met moerasplanten , vooral riet, ervoor dat afvalwater van Ter Apel wordt gezuiverd. Het gezuiverde water kan daarna in de Ruiten Aa worden geloosd. Met het elk jaar maaien en verwijderen van het riet worden voedingsstoffen afgevoerd. De hier groeiende planten o.a. het Jacobskruiskruid zorgen ervoor, dat ik hier veel insecten kan fotograferen. Op 24 augustus fotografeerde ik er de citroenpendelvlieg. Dit is een zweefvlieg, die op wespen en bijen lijkt .Hij heeft echter slechts 1 paar vleugels en bijen en wespen 2. Bovendien hebben ze slechts 3 antenneleden, waardoor ze meestal veel korter zijn. De larve van de citroenpendelvlieg leeft in vochtige milieus met veel organisch materiaal. Dat vind je wel in een helofytenfilter.

Landkaartjes

Op het Jacobskruiskruid zaten deze zomer landkaartjes . In tegenstelling tot zoogdieren en vogels hebben vlinders geen konstante

lichaamstemperatuur; ze moeten het van de zon hebben. Daarom vind ik het niet logisch dat de zomervorm van deze vlinders donkerder is dan de voorjaarsvorm. De laatste zou met donkere vleugels eerder op temperatuur zijn. De rupsen hebben, net als veel andere vlinders, de grote brandnetel als waardplant. De eitjes hangen als een kralensnoer met 7 tot 12 eitjes onder een brandnetelblad. Misschien een reden om , als je tuin er zich voor leent, een paar brandnetels te laten staan? Ook de kleine vuurvlinder laat zich hier regelmatig zien.

Libellen

Als je op zoek naar libellen gaat , is het helofytenfilter ook een uitstekende plaats.

Hier komt o.a. de bandheidelibel voor zomers. Om deze te zien, kun je beter nog 150m. doorlopen . Bij de Ruiten Aa heb je meer kans om deze soort te zien. Ik heb ze vorig jaar ook al in de tuin gefotografeerd. Vooral de rood gekleurde mannetjes vallen op. In het voorjaar, als het jonge riet wat hoger wordt, kan je bij het helofytenfilter ook overal de kleine karekiet horen.

Vogels bij huis

Als je huis grenst aan de Ter Apeler bossen , vlak bij het helofytenfilter en een paar honderd meter van de de Ruiten Aa verwijderd is, merk je dat ook bij huis. Je moet je tuin natuurlijk wel een beetje vogel- en insectenvriendelijk inrichten. Des te wilder de tuin , des te meer succes. Als ik aan de etenstafel zit ,kijk ik altijd naar buiten . Er is al veel voorbij gekomen: middelste bonte specht, grote bonte specht, sperwers, zwartkop, boomklever enz. Wat ik mis is de huismus en de ringmus ; in mijn vorige woonplaats waren er meestal wel zo’n 25 tot 30 .

Een paar maanden geleden zag ik in een ooghoek een klein grauw vogeltje in de hulstboom naast ons huis scharrelen . Gezien de grootte dacht ik meteen aan een goudhaan. Goudhaantjes zie ik zelden bij huis , dus meteen de camera met telelens gepakt die altijd klaar ligt. Het waren inderdaad goudhaantjes! Ze fotograferen valt echter niet mee. Ze zitten geen ogenblik stil en vaak tussen de bladeren. Maar na een 20 minuten knippen , had ik toch een paar duidelijke foto’s.

Er waren een drietal goudhaantjes. Ik zag dat er zowel een goudhaan als een vuurgoudhaan bij zat.

Beste mensen , graag wil ik jullie uitnodigen om met mij op tweede kerstdag een wandeling door de bossen van Ter Apel te maken.

Start : Parkeerplaats Boschhuis, Boslaan 6, 9561 LH Ter Apel.

Datum, tijd: 26-12-2024 van 14.00-15.30 uur.

Kosten: gratis.

Met vriendelijke groet,

Henk Kamstra