Extra ruimte voor starters Oldambt bij aankoop woning

OLDAMBT – De gemeente Oldambt gaat het bedrag voor de starterslening met ingang van 1 februari 2025 verhogen. De lening gold eerst voor woningen van maximaal € 200.000 euro. In het nieuwe voorstel is dit € 275.000 Het maximale leenbedrag is € 27.500 euro.

De gemeenteraad stemde woensdag 18 december 2024 unaniem in met het voorstel. Wethouder Gert Engelkens (Wonen) van de gemeente Oldambt: “De huidige regeling is niet langer van deze tijd, gezien de krapte op de markt en de gestegen huizenprijzen. Met de verruiming verwachten we dat we een extra aantal starters een duwtje in de rug kunnen geven”.

De starterslening (zogeheten verordening) is bedoeld om starters op de koopmarkt die de financiering net niet rond kunnen krijgen, te ondersteunen. Zij kunnen hiervoor een lening afsluiten van maximaal € 27.500. De eerste drie jaar hoeft op dit bedrag niet te worden afgelost. Dit start na drie jaar. De aanvraag verloopt in eerste instantie via de gemeente Oldambt. Na beoordeling door de gemeente, stuurt de starter de aanvraag door naar SVn, waar de gemeente meerdere type leningen heeft ondergebracht (zoals de duurzaamheidslening en de verzilverlening). SVn rondt de aanvraag vervolgens verder af.

Voorwaarden

De starterslening geldt als een tweede hypotheek en is een aanvulling op de ‘reguliere’ hypotheek. De aanvrager mag niet eerder een huis hebben gekocht en moet de beoogde woning ook zelf gaan bewonen.

Wethouder Engelkens: “Het is bekend dat het voor starters niet altijd makkelijk is een woning te vinden. Met de verordening verwachten we de kansen voor starters op de woningmarkt in Oldambt te verbeteren”.

Gemeente Oldambt