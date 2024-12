Huurders en Groninger Huis vieren duurzame woningverbetering in Muntendam

MUNTENDAM – Deze kerst zitten de bewoners van 59 woningen in Muntendam er extra warm en comfortabel bij. Woonstichting Groninger Huis heeft gisteren samen met de huurders de afronding van de woningverbeteringen aan De Kleine Venne en Het Voorste Streekje in Muntendam feestelijk gevierd.



Sinds november 2023 is aannemer Paas B.V. hard aan het werk geweest om de woningen klaar te stomen voor de toekomst. Gert Jan Rozema (programmamanager verduurzaming bij Paas B.V.) blikt terug: “We hebben het volledige dak van buitenaf vernieuwd, inclusief het verwijderen van de oude schoorstenen. Daarnaast zijn de woningen voorzien van vloer- en wandisolatie, een CO 2 -gestuurd ventilatiesysteem, nieuwe kozijnen, ramen en deuren en is een perilex aansluiting aangebracht, zodat huurders de mogelijkheid hebben om op elektrisch te koken.” Met de plaatsing van zonnepanelen wordt er bovendien extra op de energiekosten bespaard. Naast deze verduurzamingsslag kregen alle badkamers en toiletten een opknapbeurt



Maximaal woongenot

Laura Broekhuizen (directeur-bestuurder Groninger Huis) benadrukt: “We hebben niet alleen ingezet op meer wooncomfort, maar ook op lagere energiekosten. Het mooiste is dat we al deze verbeteringen konden doen zonder de huur te verhogen. Op deze manier profiteren onze huurders maximaal van deze forse renovatie.”



Een bedankje voor het geduld

Om bewoners extra in het zonnetje te zetten, deelden medewerkers van Groninger Huis gisteren iets lekkers uit in de wijk. “Bewoners hebben maandenlang bouwvakkers over de vloer gehad, en ondanks dat de werkzaamheden iets uitliepen, hebben we nauwelijks klachten gehoord. Iedereen was begripvol en geduldig, en dat waarderen we enorm. Daarom wilden we graag iets extra’s doen. Hoe mooi is het dat alles nog op tijd is afgerond voor de feestdagen?”, aldus Broekhuizen.

Woonstichting Groninger Huis

Foto’s: Jan Zeeman