DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Meppen

Bij een ongeval op de B402 is vanmorgen om 8.00 uur een 50 jarige vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt. De vrouw zag een tegemoetkomende vrachtwagen over het hoofd toen zij met haar Skoda Rapid een voor haar rijdende auto wou inhalen. Bij de daaropvolgende aanrijding raakte de vrouw bekneld in haar voertuig. Nadat zij door de brandweer was bevrijd werd ze met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De 42 jarige vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De weg is enige tijd voor bergings- en reinigingswerkzaamheden afgesloten geweest. Het verkeer werd omgeleid.

Börger

Tussen dinsdag 8.30 en woensdag 10.30 uur zijn op een camping aan de Breddenberger Straße in Börger meerdere caravans opengebroken. Hierbij werden ramen en deuren beschadigd. Het is nog niet duidelijk wat er is gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Sögel 05952/93450.

Papenburg

Tussen 16.00 en 16.15 uur is op de rotonde in de Am Stadtpark/Alter Schulweg/Karl-Hillers-Straße een 35 jarige fietsster aangereden. De politie is naar aanleiding daarvan op zoek naar een ca. 60 jarige bestuurster van een zwarte Golf IV met de letters CE in het kenteken. De vrouw is ca. 1.60 m lang en heeft kort blond haar. Zij heeft, na een kort gesprek met het slachtoffer, de plaats van het ongeval verlaten.

Om 22.55 uur hoorde een bewoonster aan de Wichernstraße in Papenburg een harde knal. Toen ze uit het raam keek zag zij ter hoogte van nummer 37 bij een geparkeerde grijze Seat Alhambra een man en een fiets op de grond liggen. De man krabbelde weer omhoog, inspecteerde zijn fiets en ging er vandoor. De Seat heeft aan de voorkant schade. Zo zit er een barst in de voorruit en krassen en handafdrukken op de motorkap. De fietser was rond 30 jaar, 1.60 m lang en droeg donkere kleding. Hij verkeerde mogelijk onder invloed van alcohol.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961-9260.

Haren

Gisteravond om negen uur is bij een tankstation aan de An der Autobahn een geparkeerde Mercedes Citan in brand gevlogen. De 20 jarige bestuurder had het voertuig tussen de pompen en de winkel bij het tankstation geparkeerd. Toen hij de winkel uit kwam zag hij vuur onder de motorkap vandaan komen. De vlammen bereikten ook de winkel bij het tankstation. Hierbij werd de glazen pui verwoest en ontstond er forse roetschade aan het dak. De brandweer wist verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen. De schade ligt ergens tussen 30.000 en 40.000 euro. Het tankstation werd later op de avond weer in gebruik genomen.