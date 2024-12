Meer kinderen in de provincie Groningen kunnen kennismaken met kunst en erfgoed

GRONINGEN – De provincie Groningen verleent een subsidie van € 60.000, – aan Stichting Kunst & Cultuur voor het uitbreiden van hun project Culturele Mobiliteit. Dankzij dit project kunnen leerlingen van basisscholen in de hele provincie Groningen onder schooltijd kennismaken met kunst- en erfgoedinstellingen in Groningen. Met de uitbreiding kunnen 3.000 leerlingen extra vervoerd worden naar een museum in de provincie. In totaal vervoert Stichting Kunst & Cultuur 9.000 leerlingen voor het schooljaar 2025-2026.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken onderstreept het belang van deze uitbreiding: “Kinderen in heel Groningen moeten kennis kunnen maken met Groningse kunst en Gronings erfgoed. Ongeacht de interesses of financiële omstandigheden van ouders. Cultuureducatie op locatie vergroot de belevingswereld van kinderen, wat weer een positieve invloed heeft op hun ontwikkeling. Met het project Culturele Mobiliteit krijgen zij allemaal dezelfde culturele bagage mee.”

Over Culturele Mobiliteit

Het project Culturele Mobiliteit ondersteunt leerkrachten bij het organiseren van de busreis en het volgen van educatieve programma’s in de musea van Groningen. Stichting Kunst & Cultuur coördineert de bezoeken en stimuleert leerkrachten met hun leerlingen ‘De Verhalen van Groningen’ te ontdekken. De interactieve lesprogramma’s zorgen ervoor dat kinderen op een boeiende manier kennis opdoen. Het project richt zich op groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Daarnaast kijkt de stichting naar de mogelijkheden voor uitbreiding naar het voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs.

Provincie Groningen